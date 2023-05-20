Оппозиционный митинг у гостиницы "Кварели Тби": дочь Лаврова прилетела на свадьбу в Грузию

Грузинские оппозиционные СМИ сообщают о прилете Екатерины Лавровой (Винокуровой) в Кахетию для празднования свадьбы. С раннего утра гражданские активисты собирают митинг рядом с гостиницей, в которой она остановилась.

Сотрудники правоохранительных органов в значительном количестве собрались у гостиницы "Кварели Тби" в Кахетии, где должен состояться митинг. Протестующие, включая представителей оппозиционных партий, гражданских активистов из Кахетии и Тбилиси, постепенно собираются на месте проведения акции, сообщает Радио Свобода Грузия.

В частности, Ника Мелия, член Национального движения, находится здесь с раннего утра. Он выступил перед прессой и заявил, что руководство гостиницы подтвердило присутствие в ней российских гостей, в том числе дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он выразил обеспокоенность по поводу возможного влияния России на правительство, заявив: "В стране нет грузинского правительства, в стране есть российское правительство".

Ника Мелия, член Национального движения заявил, что находится здесь с раннего утра

В ходе мероприятия, предшествовавшего собранию, член городского совета Тбилиси Ираклий Эдзгверадзе, также представляющий "Национальное движение", был арестован возле гостиницы "Кварели Тби" рано утром 20 мая. По словам соратника партии Димитрия Бидзинашвили, Эдзгверадзе был передан в полицию Гурджаани, утверждая, что его задержание было оформлено в административном порядке, несмотря на отсутствие явного нарушения или сопротивления.

В связи с этим появились сообщения о том, что Екатерина Лаврова, дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планировала свадьбу в гостинице "Кварели Тби". Однако администрация отеля, в том числе управляющая Майя Патарава, опровергла эти заявления. Патарава пояснила, что в настоящее время в отеле нет российских гостей и свадьба не планируется. Она также пояснила, что то, что отель полностью забронирован на два дня, включая предстоящие выходные, что является обычным явлением.

Екатерина Лаврова, дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планировала свадьбу в гостинице "Кварели Тби" Фото: Соцсети

Ранее Фокус писал о том, как хакеры взломали компанию зятя Лаврова. Бизнесмен Александр Винокуров попал под санкции ЕС как приближенный Владимира Путина и спонсор российского правительства.