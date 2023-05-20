"Изменил жизнь семьи": британец помог своей вдове выиграть $207 000

Мужчина указал почтовый индекс дома и приобрел выигрышный билет незадолго до своей смерти.

Жительница Британии Лесли МакНалли выиграла 166 000 фунтов стерлингов в лотерее People's Postcode Lottery благодаря своему покойному мужу Гарри. Подробности истории стали известны британскому таблоиду Metro.

В 2021 году последний из трех сыновей Гарри и Лесли МакНалли покинули семейное гнездо, и пара решила переехать в бунгало, о котором давно мечтала. У британцев было еще много совместных планов, но два года назад Гарри скончался от сердечного приступа через пять дней после того, как отпраздновал 60-летний юбилей.

Cупруги Гарри и Лесли МакНалли Фото: Metro

Однако мужчина успел внести почтовый адрес нового дома в народную лотерею, и 54-летняя Лесли продолжила играть в нее даже после смерти мужа. А в мае женщина сорвала куш в новом еженедельном розыгрыше под названием "Улица миллионеров", используя билет, купленный ранее мужем. По условиям этой лотереи, победители разделяют между собой миллион фунтов стерлингов. 12 победных билетов приобрели восемь разных семей, и два из них оказались у Лесли МакНалли, что удвоило ее выигрыш с 83 333 до 166 666 фунтов стерлингов ($207 440).

"Я счастлива, что выиграла, но в этом есть и грустный момент, веди мы долго играли вместе, а Гарри нет рядом, чтобы это увидеть. Мы играли в лотерею почтовых индексов в старом доме и продолжили играть, когда переехали сюда. Это невероятно и изменит жизнь нашей семьи. Выигрыш будет общим, он поможет мне и мальчикам", — прокомментировала Лесли МакНалли.

ЛеслиМакналли с сыновьями Фото: Metro

Ранее писали о Флойде Уостере, который выиграл пожизненный приз в лотерее Lucky For Life. Мужчина дважды забывал о выигрышном билете, купленном на заправке, а теперь организация обязана каждый год выплачивать ему $25 000.

Сообщали также об американце, трижды выигравшим в лотерею с одними и теми же числами. Общий размер выигрыша, полученного за 11 месяцев, составил $50 000.