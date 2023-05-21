В Сальвадоре на футбольном матче произошла давка: 12 погибших и сотни пострадавших (видео)

По информации пресс-службы президента Найиба Букеле, одной из причин являются фальшивые билеты на матч. Обманутые граждане силой пытались пройти на трибуны.

В Сальвадоре на футбольном матче произошла сильная давка, в результате чего на стадионе погибли люди и сотни человек получили серьезные ранения. Об этом сообщает издание Sporting News 21 мая.

Произошел инцидент на стадионе "Монументаль Эстадио Кускатлан" в столице государства — Сан-Сальвадоре, где должен был проходить матч между командами Альянц и ФАС.

Внезапно там началась сильная давка, в результате чего 12 человек погибло от полученных травм, а еще сотни попали в больницу с ранениями разной степени тяжести. Есть среди них и дети.

Матч был сразу же отменен, по понятным причинам, а игроки футбольных команд начали помогать болельщикам выбираться из давки.

Местные сотрудники правоохранительных сделали заявление, что уже приступили к расследованию трагедии и сотрудничают при этом с обеими футбольными командами. Одной из причин давки стало то, как отмечают в органах, что фанаты сбили входные ворота на стадион. Это и привело к тяжелым последствиям, в результате чего пострадали сотни людей.

Федерация футбола Сальвадора после этого отменила все матчи, которые были запланированы на воскресенье, 21 мая. То есть, футбол был приостановлен на национальном уровне на неопределенное время.

В пресс-службе президента Сальвадора Найиба Букеле также отметили, что причиной могла стать продажа фальшивых билетов и после этого якобы разочарованные болельщики начали силой пробиваться на трибуны.

Напомним, 20 апреля сообщалось, что из-за давки в столице Йемена погибло почти 80 людей. По данным журналистов, десятки желающих получить гуманитарную помощь были ранены, из них по меньшей 13 человек в тяжелом состоянии.