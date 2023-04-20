Пытались получить $9: из-за давки в столице Йемена погибло почти 80 людей (видео)
По данным журналистов, десятки желающих получить гуманитарную помощь были ранены, из них по меньшей 13 человек в тяжелом состоянии.
В четверг, 20 апреля, в столице Йемена погибло по меньшей мере 78 людей, пытавшихся получить гуманитарную помощь в размере 9 долларов на человека. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на СМИ, управляемые движением хуситов.
Сообщается, что причиной смерти десятков человек стала давка в очереди за гуманитарной помощью в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан. Сотни людей собрались в школе, чтобы получить 5000 йеменских риалов, что равно примерно 9 долларам.
Многое желающие получить помощь были ранены, из них по меньшей 13 человек в тяжелом состоянии.
Как утверждают журналисты, Министерство внутренних дел Йемена заявило об аресте двух человек, отвечающих за организацию благотворительной акции. По данному делу ведется расследование.
По данным издания AP, причиной сильной давки могла быть паника, вызванная тем, что хуситы стреляли в воздух, пытаясь контролировать толпу. Предполагается, что в результате был поврежден электрический провод и прозвучал взрыв.
По словам заместителя директора больницы Аль-Таура в Сане Хамдана Багери, в больницу поступило не менее 73 раненых. Также сообщалось, что среди жертв были женщины и дети.
Спикер Министерства внутренних дел Йемена Абдель-Халек аль-Агри заявил, что причиной трагедии стало "случайное распределение" средств без согласования с местными чиновниками.
Напомним, что 31 марта стало известно о гибели по меньшей мере 11 человек в центре раздачи продовольствия во время Рамадана в пакистанском городе Карачи. По данным полиции, речь идет о восьми женщинах и троих детях.
Еще мы писали о том, что 30 октября прошлого года, из-за давки во время празднования Хэллоуина в центре Сеула погиб 151 человек . Кроме того, по меньшей мере 82 человека получили различные травмы.