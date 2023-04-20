Пытались получить $9: из-за давки в столице Йемена погибло почти 80 людей (видео)

По данным журналистов, десятки желающих получить гуманитарную помощь были ранены, из них по меньшей 13 человек в тяжелом состоянии.

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В четверг, 20 апреля, в столице Йемена погибло по меньшей мере 78 людей, пытавшихся получить гуманитарную помощь в размере 9 долларов на человека. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на СМИ, управляемые движением хуситов.

Сообщается, что причиной смерти десятков человек стала давка в очереди за гуманитарной помощью в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан. Сотни людей собрались в школе, чтобы получить 5000 йеменских риалов, что равно примерно 9 долларам.

Многое желающие получить помощь были ранены, из них по меньшей 13 человек в тяжелом состоянии.

Как утверждают журналисты, Министерство внутренних дел Йемена заявило об аресте двух человек, отвечающих за организацию благотворительной акции. По данному делу ведется расследование.

Давка в столице Йемена

По данным издания AP, причиной сильной давки могла быть паника, вызванная тем, что хуситы стреляли в воздух, пытаясь контролировать толпу. Предполагается, что в результате был поврежден электрический провод и прозвучал взрыв.

По словам заместителя директора больницы Аль-Таура в Сане Хамдана Багери, в больницу поступило не менее 73 раненых. Также сообщалось, что среди жертв были женщины и дети.

Спикер Министерства внутренних дел Йемена Абдель-Халек аль-Агри заявил, что причиной трагедии стало "случайное распределение" средств без согласования с местными чиновниками.

Напомним, что 31 марта стало известно о гибели по меньшей мере 11 человек в центре раздачи продовольствия во время Рамадана в пакистанском городе Карачи. По данным полиции, речь идет о восьми женщинах и троих детях.

Еще мы писали о том, что 30 октября прошлого года, из-за давки во время празднования Хэллоуина в центре Сеула погиб 151 человек . Кроме того, по меньшей мере 82 человека получили различные травмы.