Число жертв давки на Хэллоуин в Сеуле выросло: в Корее объявлен национальный траур (видео)

Местными властями также подтверждена гибель 19 иностранных граждан, среди которых были выходцы из Ирана, Китая, Узбекистана, Норвегии и России.

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Число жертв масштабной давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле выросло до 151 человека. Об этом информирует местное агентство Yonhap News Agency.

По последним данным, 151 человек погиб во время празднования Хэллоуина в одном из центральных районов Сеула.

Как минимум 82 человека получили различные травмы, а 19 из них находятся в тяжелом состоянии под присмотром медиков. Журналисты, ссылаясь на данные руководства спасательной службы Сеула, отмечают, что среди погибших — 97 женщин и 54 мужчины. Помимо этого, подтверждена гибель 19 иностранных граждан.

"Среди погибших иностранцев есть выходцы из Ирана, Узбекистана, Китая, Норвегии и России. Это было первое мероприятие в честь Хэллоуина в Сеуле за три года после того, как в стране были сняты многие ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Большинство людей на улицах были в хэллоуинских костюмах", — говорится в материале агентства.

Из-за гибели людей в Сеуле президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур. Глава государства также назвал давку "трагедией и катастрофой, которая никогда не должна была произойти". По распоряжению президента в центральный район Сеула были переброшены дополнительные медработники и спасатели.

Журналисты также информируют, что столичные власти получили более 350 заявлений о пропавших без вести граждан, которые присутствовали на площади во время празднования Хэллоуина.

[ + – ] 151 человек погиб в результате масштабной давки на Хэллоуин в Сеуле

Напомним, вечером 29 октября в центральном районе Сеула произошла масштабная давка во время празднования Хэллоуина. Местные власти сперва информировали, что в результате инцидента погибли более 50 человек, и еще свыше 100 граждан получили различные травмы. Прибывшие на место ЧП медработники оказывали первую помощь и пытались реанимировать пострадавших.

Позже местные СМИ информировали, что жертвами масштабной давки в Сеуле стали как минимум 146 человек.