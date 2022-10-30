Кількість жертв тисняви на Гелловін у Сеулі зросла: у Кореї оголошено національну жалобу (відео)

Місцева влада також підтвердила загибель 19 іноземних громадян, серед яких були уродженці Ірану, Китаю, Узбекистану, Норвегії та Росії.

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Кількість жертв масштабної тисняви під час святкування Гелловіна у Сеулі зросла до 151 людини. Про це повідомляє місцеве агентство Yonhap News Agency.

За останніми даними, 151 особа загинула під час святкування Гелловіна в одному із центральних районів Сеула.

Як мінімум 82 особи отримали різні травми, а 19 із них перебувають у тяжкому стані під наглядом медиків. Журналісти, посилаючись на дані керівництва рятувальної служби Сеула, зазначають, що серед загиблих — 97 жінок та 54 чоловіки. Крім того, підтверджено загибель 19 іноземних громадян.

"Серед загиблих іноземців є уродженці Ірану, Узбекистану, Китаю, Норвегії та Росії. Це був перший захід на честь Гелловіна в Сеулі за три роки після того, як в країні було знято багато обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Більшість людей на вулицях були у гелловінських костюмах", — йдеться у матеріалі агентства.

Через загибель людей у Сеулі президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив національну жалобу. Глава держави також назвав тисняву "трагедією і катастрофою, яка ніколи не мала статися". За розпорядженням президента до центрального району Сеула було перекинуто додаткових медпрацівників та рятувальників.

Журналісти також інформують, що столична влада отримала понад 350 заяв про зниклих безвісти громадян, які були присутні на площі під час святкування Гелловіна.

[ + – ] 151 людина загинула внаслідок масштабної тисняви на Гелловін у Сеулі

Нагадаємо, увечері 29 жовтня у центральному районі Сеула відбулася масштабна тиснява під час святкування Гелловіна. Місцева влада спершу інформувала, що внаслідок інциденту загинуло понад 50 осіб, і ще понад 100 громадян отримали різні травми. Медпрацівники, які прибули на місце НП, надавали першу допомогу і намагалися реанімувати постраждалих.

Пізніше місцеві ЗМІ поінформували, що жертвами масштабної тисняви в Сеулі стали щонайменше 146 людей.