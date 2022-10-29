Під час Геловіну в Південній Кореї в 50 людей сталася зупинка серця (фото, відео)
За даними влади, травми отримали загалом близько ста осіб. На опублікованих у соціальних мережах кадрах перехожі намагаються надати першу допомогу та реанімувати постраждалих.
Приблизно в 50 людей сталася зупинка серця, інші загинули від отриманих травм під час тисняви в столиці Південної Кореї Сеулі, повідомляє Sky News.
Жертв затоптав великий натовп, який рухався вузькою вулицею в центральному районі Ітевон, відомому своїми ресторанами та нічним життям.
На опублікованих у соціальних мережах кадрах перехожі намагаються надати першу допомогу та реанімувати постраждалих, які лежать на тротуарі.
Представник Національного протипожежного агентства Чхве Чеонсік повідомив, що травми отримали близько ста осіб, серед них 50, у яких зупинилося серце.
На місце події направили понад 400 медиків, зокрема, практично весь столичний медичний персонал.
Мер міста О Се Хун заявив, що офіційні особи повинні переконатися, що постраждалим надано допомогу, та перевірити заходи безпеки для святкових заходів.
Він також проінструктував міністерство охорони здоров'я про те, що необхідно швидко залучити бригади медиків і забезпечити потрібну кількість місць у найближчих лікарнях.
Нагадаємо, що Південна Корея та КНДР звинуватили одне одного в порушенні кордонів. Відбулася стрілянина. Військовослужбовці Південної Кореї запобіжно вистрілили після того, як північнокорейський корабель, ймовірно, перетнув водний кордон у Жовтому морі.
Раніше Фокус повідомляв, що президент Південної Кореї спростував повідомлення про постачання зброї в Україну після звинувачень Путіна. Жодна летальна зброя Україні не передавалась, пояснив глава держави.