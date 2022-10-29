Під час Геловіну в Південній Кореї в 50 людей сталася зупинка серця (фото, відео)

За даними влади, травми отримали загалом близько ста осіб. На опублікованих у соціальних мережах кадрах перехожі намагаються надати першу допомогу та реанімувати постраждалих.

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Приблизно в 50 людей сталася зупинка серця, інші загинули від отриманих травм під час тисняви в столиці Південної Кореї Сеулі, повідомляє Sky News.

Жертв затоптав великий натовп, який рухався вузькою вулицею в центральному районі Ітевон, відомому своїми ресторанами та нічним життям.

На опублікованих у соціальних мережах кадрах перехожі намагаються надати першу допомогу та реанімувати постраждалих, які лежать на тротуарі.

[ + – ] Постраждалі під час тисняви у фешенебельному районі Сеула

Представник Національного протипожежного агентства Чхве Чеонсік повідомив, що травми отримали близько ста осіб, серед них 50, у яких зупинилося серце.

[ + – ] Наслідки тисняви в Південній Кореї

На місце події направили понад 400 медиків, зокрема, практично весь столичний медичний персонал.

Мер міста О Се Хун заявив, що офіційні особи повинні переконатися, що постраждалим надано допомогу, та перевірити заходи безпеки для святкових заходів.

[ + – ] Вулиця у Сеулі [ + – ] Вулиця у Сеулі

Він також проінструктував міністерство охорони здоров'я про те, що необхідно швидко залучити бригади медиків і забезпечити потрібну кількість місць у найближчих лікарнях.

Нагадаємо, що Південна Корея та КНДР звинуватили одне одного в порушенні кордонів. Відбулася стрілянина. Військовослужбовці Південної Кореї запобіжно вистрілили після того, як північнокорейський корабель, ймовірно, перетнув водний кордон у Жовтому морі.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Південної Кореї спростував повідомлення про постачання зброї в Україну після звинувачень Путіна. Жодна летальна зброя Україні не передавалась, пояснив глава держави.