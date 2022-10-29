Во время Хэллоуина в Южной Корее у 50 человек случилась остановка сердца (фото, видео)

По данным властей, травмы получили в общей сложности около ста человек. На опубликованных в социальных сетях кадрах прохожие пытаются оказать первую помощь и реанимировать пострадавших.

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Примерно у 50 человек случилась остановка сердца, другие погибли от полученных травм во время давки в столице Южной Кореи Сеуле, передает Sky News.

Жертв затоптала большая толпа, которая двигалась по узкой улице в центральном районе Итэвон, известном своими ресторанами и ночной жизнью.

На опубликованных в социальных сетях кадрах прохожие пытаются оказать первую помощь и реанимировать пострадавших, которые лежат на тротуаре.

[ + – ] Пострадавшие во время давки в фешенебельном районе Сеуле

Представитель Национального противопожарного агентства Чхве Чеон-сик сообщил, что травмы получили около ста человек, среди них 50, у которых остановилось сердце.

[ + – ] Последствия давки в Южной Корее

На место происшествия направили более 400 медиков, в том числе практически весь столичный медицинский персонал.

Мэр города О Се Хун заявил, что официальные лица должны удостовериться в том, что пострадавшим оказана помощь и проверить меры безопасности для праздничных мероприятий.

[ + – ] Улица в Сеуле [ + – ] Улица в Сеуле

Он также проинструктировал министерство здравоохранения о том, что необходимо быстро привлечь бригады медиков и обеспечить нужное количество мест в ближайших больницах.

Напомним, что Южная Корея и КНДР обвинили друг друга в нарушении границ. Произошла перестрелка. Военнослужащие Южной Кореи предупредительно выстрелили после того, как северокорейский корабль, предположительно, пересек водную границу в Желтом море.

Ранее Фокус сообщал, что президент Южной Кореи опроверг сообщения о поставках оружия в Украину после обвинений Путина. Ни одно летальное оружие Украине не передавалось, объяснил глава государства.