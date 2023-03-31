В давке на пункте раздачи продуктов в Пакистане погибли 11 человек (фото)

Сотни женщин и детей запаниковали и начали толкаться во время раздачи продуктов возле фабрики в Карачи. По информации полиции, некоторые упали в канализационную траншею.

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В пакистанском Карачи по меньшей мере 11 человек, в том числе женщин и детей, погибли в результате давки в центре раздачи продовольствия во время Рамадана. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на информацию местной полиции и спасательных служб.

Давка случилась, когда сотни женщин и детей запаниковали и начали толкаться во время раздачи продуктов возле местной фабрики. По информации полиции, некоторые из людей упали в канализационную траншею. Очевидцы рассказали, что рухнула стена возле водостока, из-за чего люди погибли и получили ранения.

По данным полиции, погибли восемь женщин и трое детей.

Место, где произошла давка во время Рамадана

Этот случай стал крупнейшей давкой за время священного месяца Рамадан в этом году. Начиная с прошлой недели в Пакистане имело место уже три подобных случая на пунктах раздачи питания. Погиб в общей сложности как минимум 21 человек.

Представители полиции сообщили, что владелец фабрики, организовавший центр распределения продуктов, не уведомил правоохранителей о своих планах.

Местный житель Мохаммад Арсалан, который живет рядом с фабрикой, рассказал, что не знает, что именно стало причиной трагедии, но отметил, что слышал крики, а позже узнал о случившемся.

Власти Пакистана решили проводить бесплатные раздачи муки семьям с низким доходом, чтобы смягчить последствия рекордной инфляции и стремительного роста бедности. Однако с недавних пор столпотворения у распределительных центров стали расти.

Напомним, что ВСУ получили снаряды Yarmuk для РСЗО из Пакистана. Боеприпасы доставили в Украину по секретному "воздушному мосту", организованному Великобританией.

21 марта в Афганистане произошло мощное землетрясение, которое затронуло в общей сложности 6 стран. Подземные толчки ощущались также в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Индии, Пакистане и Китае.