Затронуло 6 стран: в Афганистане произошло мощное землетрясение (фото, видео)

По словам журналистов, подземные толчки ощущались в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Индии, Пакистане и Китае. Люди массово выбежали на улицы чтобы не оказаться под завалами.

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Вечером, 21 марта, на северо-востоке Афганистана мощное землетрясение в 6,5 баллов, которое затронуло по меньшей мере шесть ближайших стран. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, опубликованной на сайте центра, землетрясение было зафиксировано в горах Гиндукуша. Его очаг находится на глубине 191 км.

Эпицентр землетрясения зафиксирован горах Гиндукуша

Эпицентр землетрясения в Афганистане

Землетрясение ощущалось в шести странах

По данным EADaily, подземные толчки ощущались на территории Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Индии, Пакистана и Китая. В издании отмечают, что в Узбекистане зафиксирована магнитуда 7,7 баллов, а жители Ташкента массово выбегают из домов.

Люди бегут на улицу из-за землетрясения

Подобная ситуация наблюдалась в Пакистане, где Метеорологический департамент (PMD) зафиксировал землетрясение магнитудой в 6,8 балла.

Последствия землетрясения

Издание Dawn сообщает, со ссылкой на Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, что в пяти районах произошло обрушение крыш и стен. Также известно о двух пострадавших и шести погибших.

О жертвах в других регионах пока не сообщается.

Напомним, что 18 марта стало известно о землетрясении в Эквадоре магнитудой 6,8 баллов. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения находился на глубине около 80 км.

Еще мы писали о том, что 8 марта Геофизическая служба РАН сообщила о трех землетрясениях на Камчатке, которые произошли в течение трех часов. Ученые зафиксировали магнитуду 6,1, Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, 1 марта, сейсмолог-самоучка Фрэнк Хугербитс из Нидерландов предупредил о том, что в ближайшем времени по всей планете пройдут землетрясения с возможной магнитудой 7,5 баллов и выше.