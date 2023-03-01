"Первая неделя марта": сейсмолог предупредил о катаклизмах по всему миру (видео)

По словам Хугербитса, новые землетрясения могут произойти на юге Японии, в Северной Америке, на Филиппинах, в Индонезии, Португалии, Греции, а также на Камчатке и Курильских островах.

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Сейсмолог-самоучка Фрэнк Хугербитс из Нидерландов заявил, что уже скоро по всей планете начнут происходить землетрясения. По его словам, можно ожидать подземных толчков с магнитудой 7,5 и выше в различных точках мира. Об этом он рассказал на YouTube-канале научной организации Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

Хугербитс отметил, что наша планета сближается со своими соседями по Солнечной системе, а потому 2 и 5 марта ожидается высокая сейсмическая активность. Более того, 3-4 или 6-7 марта возможно мегаземлетрясение.

"Нельзя узнать наверняка, но первая неделя марта будет крайне критической", — отметил Хугербитс.

Он также заявил, что среди потенциальных мест, в которых может произойти землетрясение, есть юг Японии, Северная Америка, Филиппины, Индонезия, Португалия, Греция, Камчатка, Курильские острова, а также Пакистан.

"Это то, что должно насторожить всех. Если вы находитесь в сейсмоопасной зоне, вам всегда нужен план на случай чрезвычайных ситуаций", — сказал эксперт.

По его словам, когда земля начинает дрожать, необходимо срочно покинуть здание.

[ + – ] Фрэнк Хугербитс о землетрясении

Отметим, что 3 февраля Хугербитс опубликовал у себя в Twitter пост, в котором предсказал о землетрясении в Турции. Землетрясение действительно произошло спустя 3 дня.

Что такое мегаземлетрясение

Мегаземлетрясение или суперземлетрясение происходит между тектоническими пластинами земной коры. Их фиксируют на разрушенных границах плит, когда одна плита сталкивается с другой. Является самым мощным типом землетрясений на планете, с магнитудой выше 9,0.

Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. После первого толчка последовали мощные афтершоки магнитудой более 6 баллов. Власти объявили наивысший уровень тревоги из-за ЧП.

Две украинские АЭС зафиксировали землетрясение в Турции. По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, АЭС в Украине могут выдержать землетрясение мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.

Также сообщалось, что подрядчик разрушенных домов хотел бежать из Турции. Турецкие застройщики массово покидают страну — на них открывают уголовные дела за некачественное строительство жилья. Главе строительных компаний Месуту Башкиру не повезло — его поймала береговая охрана.

Пострадавшие от землетрясения в Турции спят в поездах, палатках и теплицах. Турецкое правительство и десятки организаций инициировали масштабную гуманитарную программу. Более 5400 транспортных контейнеров используются как укрытия, размещены более 200 000 палаток.

В ООН подсчитали, что в Турции и Сирии от стихии погибли более 37 тысяч человек, но данные цифры могут удвоиться.