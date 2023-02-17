Пострадавшие от землетрясения в Турции спят в поездах, палатках и теплицах (видео)

Турецкое правительство и десятки организаций инициировали масштабную гуманитарную программу. Более 5400 транспортных контейнеров используются как укрытия, размещены более 200 000 палаток.

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Десятки тысяч жителей Турции и Сирии остались без крова над головой. Спустя почти две недели после разрушительного землетрясения многим приходится ночевать в палатках, на фабриках, в поездах и теплицах. Об этом сообщает Independent.

Пострадавшие рассказали, что осталась возможность регулярно принимать теплый душ, другие же опасаются переохлаждений по ночам.

Правительство Турции и десятки организаций инициировали масштабную гуманитарную программу. Более 5400 транспортных контейнеров используются как укрытия, размещены более 200 000 палаток.

[ + – ] По меньшей мере 56 тыс. зданий и более 225 000 домов были либо разрушены во время землетрясения 6 февраля

По данным правительства Турции, по меньшей мере 56 тыс. зданий и более 225 000 домов были либо разрушены во время землетрясения 6 февраля, либо слишком повреждены, чтобы в них можно было жить.

[ + – ] Люди, пострадавшие от землетрясения в Турции

Данных о числе внутренних переселенцев пока нет, но известно, что разрушительная стихия только в Турции затронула площадь, на которой проживает около 14 миллионов человек, а это 16% населения страны.

В горных деревнях провинции Кахраманмараш местные жители пытаются согреться холодными ночами.

Деревня Буюкнакар, расположенная в нескольких километрах от эпицентра землетрясения магнитудой 7,8, серьезно пострадала, здесь погибли 158 жителей. Гуманитарную помощь пришлось доставлять на вертолетах, а дорогу расчистили только на пятый день.

Напомним, что сейсмологи предупредили об угрозе Стамбулу и новых мощных подземных толчках. Около 70% зданий в турецкой столице были построены до 2000 года, и землетрясение магнитудой 7,5 баллов полностью разрушит 13 тысяч зданий, а более 400 000 пострадают частично.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным рейтингового агентства Fitch, ущерб от землетрясения в Турции и Сирии может превысить отметку в $4 млрд.