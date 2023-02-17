Постраждалі від землетрусу в Туреччині сплять у потягах, наметах та теплицях (відео)

Турецький уряд та десятки організацій ініціювали масштабну гуманітарну програму. Понад 5400 транспортних контейнерів використовуються як укриття, розміщено понад 200 000 наметів.

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Десятки тисяч мешканців Туреччини та Сирії залишилися без даху над головою. Майже через два тижні після руйнівного землетрусу багатьом доводиться ночувати в наметах, на фабриках, у потягах і теплицях. Про це повідомляє Independent.

Постраждалі розповіли, що залишилася можливість регулярно приймати теплий душ, інші побоюються переохолоджень ночами.

Уряд Туреччини та десятки організацій ініціювали масштабну гуманітарну програму. Понад 5400 транспортних контейнерів використовуються як укриття, розміщено понад 200 000 наметів.

[ + – ] Щонайменше 56 тис. будівель та понад 225 000 будинків були або зруйновані під час землетрусу 6 лютого

За даними уряду Туреччини, щонайменше 56 тис. будівель та понад 225 000 будинків було або зруйновано під час землетрусу 6 лютого, або надто пошкоджено, щоб у них можна було жити.

[ + – ] Люди, які постраждали від землетрусу в Туреччині

Даних про кількість внутрішніх переселенців поки немає, але відомо, що руйнівна стихія лише в Туреччині торкнулася площі, на якій проживає близько 14 мільйонів людей, а це 16% населення країни.

У гірських селах провінції Кахраманмараш місцеві жителі намагаються зігрітися холодними ночами.

Село Буюкнакар, розташоване за кілька кілометрів від епіцентру землетрусу магнітудою 7,8, серйозно постраждало, тут загинули 158 мешканців. Гуманітарну допомогу довелося доставляти вертольотами, а дорогу розчистили лише на п'ятий день.

Нагадаємо, що сейсмологи попередили про загрозу Стамбулу та нові потужні підземні поштовхи. Близько 70% будівель у турецькій столиці було збудовано до 2000 року, і землетрус магнітудою 7,5 балів повністю зруйнує 13 тисяч будівель, а понад 400 000 постраждають частково.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними рейтингового агентства Fitch, збитки від землетрусу в Туреччині та Сирії можуть перевищити позначку $4 млрд.