"Перший тиждень березня": сейсмолог попередив про катаклізми по всьому світу (відео)

За словами Гугербітса, нові землетруси можуть статися на півдні Японії, Північній Америці, Філіппінах, Індонезії, Португалії, Греції, а також на Камчатці та Курильських островах.

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Сейсмолог-самоучка Френк Гугербітс із Нідерландів заявив, що вже незабаром по всій планеті почнуть відбуватися землетруси. За його словами, можна очікувати на підземні поштовхи з магнітудою 7,5 і вище в різних точках світу. Про це він розповів на YouTube-каналі наукової організації Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

Гугербітс зазначив, що наша планета зближується зі своїми сусідами за Сонячною системою, а тому 2 та 5 березня очікується висока сейсмічна активність. Більше того, 3-4 або 6-7 березня можливий мегаземлетрус.

"Не можна дізнатися напевно, але перший тиждень березня буде вкрай критичний", — зазначив Гугербітс.

Він також заявив, що серед потенційних місць, у яких може статися землетрус, є південь Японії, Північна Америка, Філіппіни, Індонезія, Португалія, Греція, Камчатка, Курильські острови та Пакистан.

"Це те, що має насторожити всіх. Якщо ви перебуваєте в сейсмонебезпечній зоні, вам завжди потрібний план на випадок надзвичайних ситуацій", — сказав експерт.

За його словами, коли земля починає тремтіти, необхідно терміново залишити будівлю.

[ + – ] Френк Гугербітс про землетрус

Зазначимо, що 3 лютого Гугербітс опублікував у себе в Twitter пост, у якому передбачив землетрус у Туреччині. Землетрус справді стався через 3 дні.

Що таке мегаземлетрус

Мегаземлетрус чи суперземлетрус відбувається між тектонічними пластинами земної кори. Їх фіксують на зруйнованих межах плит, коли одна плита стикається з іншою. Є найпотужнішим типом землетрусів планети, з магнітудою вище 9,0.

Нагадаємо, що 6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус. Після першого поштовху були потужні афтершоки магнітудою більше 6 балів. Влада оголосила найвищий рівень тривоги через НП.

Дві українські АЕС зафіксували землетрус у Туреччині. За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, АЕС в Україні можуть витримати землетрус потужністю до семи балів за шкалою Ріхтера.

Також повідомлялося, що підрядник зруйнованих будинків хотів тікати з Туреччини. Турецькі забудовники масово залишають країну — на них порушують кримінальні справи за неякісне будівництво житла. Голові будівельних компаній Месуту Башкиру не пощастило – його спіймала берегова охорона.

Постраждалі від землетрусу в Туреччині сплять у поїздах, наметах та теплицях. Турецький уряд та десятки організацій ініціювали масштабну гуманітарну програму. Понад 5400 транспортних контейнерів використовуються як укриття, розміщено понад 200 000 наметів.

В ООН підрахували, що в Туреччині та Сирії від стихії загинули понад 37 тисяч людей, але ці цифри можуть подвоїтися.