Торкнулося 6 країн: в Афганістані стався потужний землетрус (фото, відео)

За словами журналістів, підземні поштовхи відчувалися в Узбекистані, Казахстані, Таджикистані, Індії, Пакистані та Китаї. Люди масово вибігли на вулиці, щоб не опинитися під завалами.

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Увечері, 21 березня, на північному сході Афганістану стався потужний землетрус у 6,5 балів, який торкнувся щонайменше шести найближчих країн. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті центру, землетрус був зафіксований у горах Гіндукуша. Його осередок знаходиться на глибині 191 км.

Епіцентр землетрусу зафіксовано в горах Гіндукуша

Епіцентр землетрусу в Афганістані

Землетрус відчувався у шести країнах

За даними EADaily, підземні поштовхи відчувалися на території Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Індії, Пакистану та Китаю. У виданні зазначають, що в Узбекистані зафіксована магнітуда 7,7 балів, а мешканці Ташкента масово вибігають із будинків.

Люди вибігають на вулицю через землетрус

Подібна ситуація спостерігалася в Пакистані, де Метеорологічний департамент (PMD) зафіксував землетрус магнітудою 6,8 балів.

Наслідки землетрусу

Видання Dawn повідомляє, з посиланням на Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва, що в п'яти районах сталося обвалення дахів і стін. Також відомо про двох постраждалих і шістьох загиблих.

Про жертви в інших регіонах поки що не повідомляється.

Нагадаємо, що 18 березня стало відомо про землетрус в Еквадорі магнітудою 6,8 балів. За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, осередок землетрусу знаходився на глибині приблизно 80 км.

Ще ми писали про те, що 8 березня Геофізична служба РАН повідомила про три землетруси на Камчатці, які сталися протягом трьох годин. Учені зафіксували магнітуду 6,1 балів. Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше, 1 березня, сейсмолог-самоук Френк Хугербітс із Нідерландів попередив про те, що найближчим часом по всій планеті пройдуть землетруси з можливою магнітудою 7,5 балів і вище.