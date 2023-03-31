У тисняві на пункті роздачі продуктів у Пакистані загинули 11 людей (фото)

Сотні жінок і дітей запанікували та почали штовхатися під час роздачі продуктів біля фабрики у Карачі. За інформацією поліції, дехто впав у каналізаційну траншею.

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У пакистанському Карачі щонайменше 11 людей, зокрема жінок і дітей, загинули внаслідок тисняви у центрі роздачі продовольства під час Рамадану. Про це повідомляє The Independent із посиланням на інформацію місцевої поліції та рятувальних служб.

Тиснява сталася, коли сотні жінок і дітей запанікували і почали штовхатися під час роздачі продуктів біля місцевої фабрики. За інформацією поліції, деякі люди впали в каналізаційну траншею. Очевидці розповіли, що впала стіна біля водостоку, через що люди загинули та отримали поранення.

За даними поліції, загинули вісім жінок і троє дітей.

Місце, де сталася тиснява під час Рамадану

Цей випадок став найбільшою тиснявою за час священного місяця Рамадану цього року. Починаючи з минулого тижня в Пакистані ставались вже три подібні випадки на пунктах роздачі харчування. Загинула загалом щонайменше 21 людина.

Представники поліції повідомили, що власник фабрики, який організував центр розподілу продуктів, не повідомив правоохоронців про свої плани.

Місцевий житель Мохаммад Арсалан, який живе поряд із фабрикою, розповів, що не знає, що саме спричинило трагедію, але зазначив, що чув крики, а пізніше дізнався про те, що сталося.

Влада Пакистану вирішила проводити безкоштовні роздачі борошна сім'ям із низьким доходом, щоб пом'якшити наслідки рекордної інфляції та стрімкого зростання бідності. Однак з недавніх пір стовпотворіння у розподільчих центрів стали рости.

Нагадаємо, що ЗСУ отримали снаряди Yarmuk для РСЗВ з Пакистану. Боєприпаси доставили в Україну секретним "повітряним мостом", організованим Великобританією.

21 березня в Афганістані стався потужний землетрус, який торкнувся загалом 6 країн. Підземні поштовхи відчувалися також в Узбекистані, Казахстані, Таджикистані, Індії, Пакистані та Китаї.