Намагалися отримати $9: через тисняву у столиці Ємену загинуло майже 80 людей (відео)
За даними журналістів, десятки охочих отримати гуманітарну допомогу було поранено, з них щонайменше 13 людей у тяжкому стані.
У четвер, 20 квітня, у столиці Ємену загинуло щонайменше 78 людей, які намагалися отримати гуманітарну допомогу у розмірі 9 доларів на особу. Про це пише видання Reuters із посиланням на ЗМІ, керовані рухом хуситів.
Повідомляється, що причиною смерті десятків людей стала тиснява в черзі за гуманітарною допомогою в останні дні священного для мусульман місяця Рамадан. Сотні людей зібралися в школі, щоб отримати 5000 єменських ріалів, що дорівнює приблизно 9 доларам.
Багатьох охочих отримати допомогу було поранено, з них щонайменше 13 осіб у тяжкому стані.
Як стверджують журналісти, Міністерство внутрішніх справ Ємену заявило про арешт двох осіб, які відповідають за організацію благодійної акції. По цій справі ведеться розслідування.
За даними видання AP, причиною сильної тисняви могла бути паніка, викликана тим, що хусити стріляли у повітря, намагаючись контролювати натовп. ЗМІ припускають, що в результаті було пошкоджено електричний провід та пролунав вибух.
За словами заступника директора лікарні Аль-Таура в Сані Хамдана Багері, до лікарні надійшло не менше 73 поранених. Також повідомлялося, що серед жертв були жінки та діти.
Речник Міністерства внутрішніх справ Ємену Абдель-Халек аль-Агрі заявив, що причиною трагедії став "випадковий розподіл" коштів без погодження з місцевими чиновниками.
Нагадаємо, що 31 березня стало відомо про загибель щонайменше 11 людей у центрі роздачі продовольства під час Рамадану у пакистанському місті Карачі. За даними поліції, йдеться про вісьмох жінок і трьох дітей.
Ще ми писали про те, що 30 жовтня минулого року через тисняву під час святкування Хеллоуїна в центрі Сеула загинула 151 людина. Крім того, щонайменше 82 особи отримали різні травми.