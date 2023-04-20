Намагалися отримати $9: через тисняву у столиці Ємену загинуло майже 80 людей (відео)

За даними журналістів, десятки охочих отримати гуманітарну допомогу було поранено, з них щонайменше 13 людей у тяжкому стані.

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У четвер, 20 квітня, у столиці Ємену загинуло щонайменше 78 людей, які намагалися отримати гуманітарну допомогу у розмірі 9 доларів на особу. Про це пише видання Reuters із посиланням на ЗМІ, керовані рухом хуситів.

Повідомляється, що причиною смерті десятків людей стала тиснява в черзі за гуманітарною допомогою в останні дні священного для мусульман місяця Рамадан. Сотні людей зібралися в школі, щоб отримати 5000 єменських ріалів, що дорівнює приблизно 9 доларам.

Багатьох охочих отримати допомогу було поранено, з них щонайменше 13 осіб у тяжкому стані.

Як стверджують журналісти, Міністерство внутрішніх справ Ємену заявило про арешт двох осіб, які відповідають за організацію благодійної акції. По цій справі ведеться розслідування.

Тиснява в столиці Ємену

За даними видання AP, причиною сильної тисняви могла бути паніка, викликана тим, що хусити стріляли у повітря, намагаючись контролювати натовп. ЗМІ припускають, що в результаті було пошкоджено електричний провід та пролунав вибух.

За словами заступника директора лікарні Аль-Таура в Сані Хамдана Багері, до лікарні надійшло не менше 73 поранених. Також повідомлялося, що серед жертв були жінки та діти.

Речник Міністерства внутрішніх справ Ємену Абдель-Халек аль-Агрі заявив, що причиною трагедії став "випадковий розподіл" коштів без погодження з місцевими чиновниками.

Нагадаємо, що 31 березня стало відомо про загибель щонайменше 11 людей у центрі роздачі продовольства під час Рамадану у пакистанському місті Карачі. За даними поліції, йдеться про вісьмох жінок і трьох дітей.

Ще ми писали про те, що 30 жовтня минулого року через тисняву під час святкування Хеллоуїна в центрі Сеула загинула 151 людина. Крім того, щонайменше 82 особи отримали різні травми.