В РФ школьник совершил самоубийство из-за похода в парикмахерскую, — СМИ

По данным журналистов, подросток спрыгнул с крыши, когда родители принудили его пойти в парикмахерскую подстричься. Мать погибшего, в свою очередь, просит не распускать слухи и помочь установить истинную причину трагедии.

В РФ 16-летний подросток покончил с собой, когда родители заставили его пойти в парикмахерскую подстричься. Инцидент произошел в городе Мелеуз, республика Башкортостан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что тело восьмиклассника нашли у подъезда многоэтажного дома, где он жил. На место вызвали врачей и полицию, но мальчик уже был мертв. Предсмертной записки он не оставил.

Сестра мальчика утверждает, что он перед своей смертью он поругался с родителями, которые заставляли его пойти в парикмахерскую и подстричься, чего он делать не хотел. Он ушел из квартиры, а спустя три часа его тело нашли у дома.

Местное издание Resbash сообщает, что "произошедшем предстоит разобраться полиции. Непонятно, был ли это несчастный случай или суицид".

В группе "Подслушано Мелеуз" мать погибшего попросила не распускать слухи.

"Не пишите всякую чушь. Это мой сын. Что случилось, я не знаю, может, кто-то что-то видел или у кого в машине регистратор есть, сообщите, нужна любая информация", — обратилась она к горожанам, отметив, что похороны состоятся в понедельник.

Ранее на этой же неделе в Башкортостане, в Салаватском районе родственники нашли мертвой 15-летнюю школьницу. По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством.

"Когда ее обнаружили родственники, школьница признаков жизни не подавала. На место вызвали медиков и правоохранителей. Что послужило причиной ее гибели, пока неизвестно. Семья, в которой воспитывалась девочка, характеризуется положительно", — сообщили местные СМИ.

А в начале мая с собой покончил бывший заместитель начальника Главного Следственного Управления (ГСУ) донского главка полиции Анатолий Туров. Рядом с телом лежал его именной пистолет "Макарова".