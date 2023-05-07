В России нашли мертвым бывшего топ-офицера полиции, — росСМИ

Следствие не исключает, что 65-летний Анатолий Туров покончил с собой, выстрелив из собственного пистолета. Бывший топ-офицер страдал от онкологии и имел группу инвалидности.

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В российском городе Ростове нашли бывшего заместителя начальника Главного Следственного Управления (ГСУ) донского главка полиции Анатолия Турова. Рядом лежал его именной пистолет "Макарова". Об этом пишет местный ресурс 1RND.

Местные СМИ пишут, что бывший высокопоставленный полицейский совершил самоубийство.

Также сообщается, что до выхода на пенсию Туров работал в Росрезерве. Он страдал из-за онкологии и получил третью группу инвалидности.

Знакомые полицейского рассказали, что на пенсии он не мог смириться с тем, что остался не у дел.

МВД России смерть Турова еще не комментировало. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, 6 мая в районе Нижнего Новгорода в России подорвали автомобиль российского писателя и пропагандиста Захара Прилепина. Сообщалось, что он получил ранения и находится в больнице, впрочем, о характере ранений не сообщалось.

Сегодня Прилепин, который вышел из комы, написал пост, в котором рассказал, что мин под его автомобилем было две, но снова не сообщил, какие ранения он получил.

А в начале 2023 года в России пытались отравить помощника Рамзана Кадырова и командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. 8 февраля чеченский генерал-майор полиции получил письмо, пропитанное отравляющими веществами. Конверт сначала попал в руки к адъютанту Алаудинова и потом к самому помощнику главы ЧР.