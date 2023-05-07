У Росії знайшли мертвим колишнього топофіцера поліції, — росЗМІ

Слідство не виключає, що 65-річний Анатолій Туров наклав на себе руки, вистріливши з власного пістолета. Колишній топофіцер страждав від онкології та мав групу інвалідності.

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У російському місті Ростов знайшли колишнього заступника начальника Головного Слідчого Управління (ГСУ) донського главку поліції Анатолія Турова. Поруч лежав його іменний пістолет "Макарова". Про це пише місцевий ресурс 1RND.

Місцеві ЗМІ пишуть, що колишній високопосадовець вчинив самогубство.

Також повідомляється, що до виходу на пенсію Туров працював у Росрезерві. Він страждав через онкологію та отримав третю групу інвалідності.

Знайомі поліціянта розповіли, що на пенсії він не міг змиритися з тим, що залишився без роботи та нікому не потрібен.

МВС Росії смерть Турова ще не коментувало. Слідчо-оперативна група з'ясовує обставини того, що сталося.

Нагадаємо, 6 травня в районі Нижнього Новгорода в Росії підірвали автомобіль російського письменника та пропагандиста Захара Прилєпіна. Повідомлялося, що він отримав поранення і перебуває в лікарні, проте про характер поранень не повідомлялося.

Сьогодні Прилєпін, який вийшов із коми, написав пост, у якому розповів, що мін під його автомобілем було дві, але знову не повідомив, які поранення він отримав.

А на початку 2023 року в Росії намагалися отруїти помічника Рамзана Кадирова та командира спецпідрозділу "Ахмат" Апти Алаудінова. 8 лютого чеченський генерал-майор поліції отримав лист, просочений отруйними речовинами. Конверт спочатку потрапив до рук ад'ютанта Алаудінова і потім до самого помічника голови ЧР.