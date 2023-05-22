Бросил девушку и живет с мамой: миллионер пожаловался на дорогую недвижимость (фото)

Курсат Йылдырым уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,3 миллиона фунтов стерлингов в первый месяц после победы в конкурсе.

42-летний победитель лотереи Курсат Йилдирим из города Дортмунд, Германия, который бросил свою девушку после выигрыша в лотерею и раскошелился на самые дорогие автомобили, включая Ferrari, признался, что до сих пор живет со своей мамой. Об этом пишет Daily Star.

Денежный миллионер стал известен всему миру после того, как в сентябре 2022 года выиграл 9,9 миллиона евро.

Бывший преступник, сидевший в тюрьме за грабеж и мошенничество уволился с работы крановщика, после чего начал быстро сорить деньгами, потратив почти 1,5 миллиона евро в первый месяц после победы.

Но несмотря на то, что мужчина выиграл судьбоносную сумму денег, он признался, что до сих пор живет с мамой. Курсат отметил, что даже с его выигрышем покупка недвижимости в Германии обходится слишком дорого. Его не смущает, что в 42 года он все еще живет дома с родителями.

Мужчина купил пентхаус в Стамбуле и дорогой Porsche Фото: Newsflash

"Я счастлив жить с родителями. Все равно они здесь только полгода, так как вторую половину года они живут в Турции. Но суть в том, что с ценами на дома в Дортмунде просто нет смысла их покупать. Честно говоря, мне это тоже нравится: я прихожу вечером домой, а там моя мама", — сказал Курсат.

Бывший мошенник рассказал, что в тот день, когда он выиграл свои миллионы, он регулярно принимал наркотики, пил и посещал бордели и казино. Вскоре после выигрыша он потратил почти 460 тысяч евро на новый Ferrari. Мужчина также купил пентхаус в Стамбуле (Турция), дорогой Porsche и совершил массовые покупки в нескольких роскошных магазинах. Кроме того, счастливчик купил плантацию миндальных деревьев площадью 20 гектаров в Турции.

Ранее Фокус писал, что женщина выиграла $1 млн, используя числа, которые ей приснились. Девушка еще не знает, как она и ее семья потратят полученные деньги, но уверенна, что они точно сделают их жизнь проще.

Также сообщалось, что в США мужчина выиграл пожизненный приз в лотерее. Флойд Уорстлер получил джекпот в Lucky For Life через 9 месяцев после розыгрыша, после того как дважды забыл о своем выигрышном билете.