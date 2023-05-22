Обсуждение военной помощи Киеву в Конгрессе США откладывается, — The Hill

По данным издания, конгресс США откладывает предметное обсуждение вопроса об одобрении выделения средств на военную помощь Киеву из-за неопределенной ситуации с повышением потолка госдолга в США.

Из-за неопределенной ситуации с повышением потолка госдолга в США и неясной перспективы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), Конгресс США принял решение временно отложить обсуждение выделения средств на военную помощь Киеву. Это решение связано с финансовыми и геополитическими рисками, которые возникли в текущей обстановке. Об этом пишет The Hill.

"По словам законодателей, серьезное обсуждение следующего этапа финансирования откладывается из-за текущей тупиковой ситуации вокруг госдолга и неопределенностью относительно возможных последствий украинского контрнаступления", — говорится в материале.

Энди Ким, представитель Демократической партии от штата Нью-Джерси в Конгрессе США, который также является членом комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей, выразил свое недоумение относительно временных рамок принятия законопроекта. В настоящий момент он не может быть уверен в конкретных сроках.

Конгрессмен Билл Китинг, представитель Демократической партии от штата Массачусетс, подчеркнул, что решение о дальнейшем финансировании будет зависеть от развития ситуации, связанной с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он указал на то, что эти события окажут влияние на принятие решения о финансовой поддержке.

Напомним, 20 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Хиросиму, Япония, для участия в заключительной части саммита "Большой семерки".

Прошлый пакет помощи американские партнеры выделили 9 мая и его сумма составила 1,2 миллиарда долларов. Большую часть средств, выделенных Украине в этот раз, собирались потратить на закрытие будущих оборонных потребностей страны.