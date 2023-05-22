Элитный клуб: в Британии рассказали о "секретной" деревне с богатыми жителями (фото)

Тайная деревня, в которой проживает всего несколько состоятельных людей, является местом проведения вечеринок с шампанским и прекрасным местом для жизни.

В Великобритании "секретная" британская деревня стала настоящим "ульем" для супербогатых людей, которые живут там или приезжают в гости. Об этом пишет Daily Star.

Расположенная высоко на холмах Стаффордшира, деревня Хортон является домом для очень богатых людей: говорят, что там проводят время многие бизнесмены и даже супермодели.

По словам журналистки Ясмин Сарвар, район является престижным, на живописных сельских дорожках вокруг него нет выбоин, которые можно заметить в других частях графства. В округе мало удобств, лошади и велосипеды встречаются чаще, чем автомобили, а на продажу в этом районе выставляется мало недвижимости.

На продажу в этом районе выставляется мало недвижимости Фото: StokeonTrentLive

"Хортон известен в соседних городах как "скрытая деревня", потому что люди слышали о нем как о приходе, но никто не знает, где находится сама деревня. Здесь все богаты — это довольно элитный район. Большинство людей, похоже, переезжают в Хортон — здесь не так много людей родом отсюда. В Хортоне много успешных женщин. Одна из них приглашает всех жителей деревни на свои вечеринки. Я никогда в жизни не пила столько шампанского. Там были супермодели, знаменитости и всевозможные важные люди", — рассказала одна из жительниц деревни, пожелавшая остаться неизвестной.

На живописных сельских дорожках вокруг этого района нет выбоин Фото: StokeonTrentLive

Председатель Хортонского сельского совета Роджер Болл сказал, что Хортон довольно милое местечко.

"Когда я впервые переехал сюда в 1968 году, я не очень хотел этого, но мне нужно было переехать туда, где я мог позволить себе купить недвижимость, и в итоге я оказался здесь. Сейчас я бы ни за что не уехал отсюда. Конечно, здесь немного холоднее, бывают туманы и плохая погода, но это прекрасное место для жизни", — рассказал Роджер Болл.

Хортон довольно милое местечко Фото: Google Maps

Ранее Фокус писал, что миллионер пожаловался на дорогую недвижимость. Курсат Йылдырым уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,3 миллиона фунтов стерлингов в первый месяц после победы в конкурсе.

Также ранее сообщалось, что в "британском Чернобыле" живет всего четыре человека. Маршалл Крейг — один из людей, отказывающихся покинуть район. Мужчина прожил там последние 20 лет своей жизни и заявил, что он "никогда не уедет".