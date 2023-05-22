"Главный бенефициар": Польша обвинила РФ в дестабилизации ситуации на границе с ЕС (видео)

Станислав Жарин утверждает, что спецслужбы РФ руками белорусских пограничников пытаются создать на границе с Польшей напряженную обстановку, используя для этого нелегальных мигрантов.

К нападению на польских пограничников, которые пытались остановить группу нелегалов на польско-белорусской границе, причастны российские и белорусские офицеры. Об этом написал уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин на своей странице в Твиттере в понедельник, 22 мая.

"Происходят неоднократные нападения на патрули, охраняющие границу с Беларусью. Значительно возросло количество попыток штурма границы. Иностранцы лучше организованы и управляемы белорусскими и российскими службами", — написал Жарин.

Чиновник добавил, что Россия до сих пор пытается дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью нелегальных мигрантов.

Жарин также утверждает, что РФ остается главным бенефициаром действий против Европы.

"Запуск маршрутов нелегальной миграции против НАТО был частью агрессивных действий против Запада. Россия все еще рассчитывает на возможность дестабилизировать регион", — подчеркнул уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши.

Инцидент с пограничниками: что произошло на границе Польши и Беларуси

В субботу, 20 мая, иностранцы-нелегалы повредили стекло лобового автомобиля польских пограничников. Люди были в масках и агрессивно отреагировали на законные требования польских пограничников. Группа из 13 нелегалов пришла из Беловежской Пущи и пыталась прорвать границу.

По словам пограничных патрулей, некоторые из них были одеты в балаклавы и имели двусторонние радиоприемники.

В погранслужбе Польши считают, что за такими инцидентами стоят белорусские офицеры.

"Белорусская служба при поддержке постоянно пытается создать маршрут нелегальной миграции через нашу страну", — говорится в сообщении ведомства.

Польские пограничники также утверждают, что нелегальные мигранты пытаются нарушить границу страны каждый день. А появляются они всегда с тех территорий, контроль над которыми имеют только их коллеги-белорусы.

Напомним, в начале мая стало известно о том, что РФ помогает беженцам с Ближнего Востока нелегально попасть в ЕС. Как отмечают в немецкой полиции, только за март на границах Евросоюза и стран Шенгенской зоны было зафиксировано 22,5 тысячи незаконных мигрантов, что на 60% больше, чем в прошлом году. По их словам, подобную схему уже использовали спецслужбы Беларуси.

Кроме того в начале марта СМИ писали о том, что границу Польши начали штурмовать нелегалы. Они не оставляют попыток пересечь польскую границу со стороны Беларуси. По информации польских пограничников, мигранты даже вооружились ножницами для металла, чтобы повреждать заграждения.