Тянут стремянки и "вооружились" ножницами по металлу: границу Польши штурмуют нелегалы (видео)

Нелегальные мигранты не оставляют попыток пересечь польскую границу со стороны Беларуси, сообщает Пограничная служба республики Польша.

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В Польшу из-за границы с Беларусью пыталась попасть группа нелегалов. Они "вооружились" ножницами по металлу и стремянкам. Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

"Нелегальные мигранты уже готовятся к незаконному пересечению границы из Беларуси в Польшу. Они знают, что это незаконно, поэтому платят организаторам, которые доставляют их до самой границы, предоставляют стремянки, ножницы для резки металла", — говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов польские пограничники опубликовали видео, на котором видно, как группа нелегалов с рюкзаками на спинах со стороны белорусской границы пробирается по лесу в направлении Польши. У одного из мужчин на спине раскладная лестница, которой, вероятно, планировали воспользоваться. чтобы попасть на территории Республики Польша.

17 февраля, на территории Болгарии обнаружили грузовик с телами 18 нелегальных мигрантов из Афганистана. Афганцы находились в специальном тайнике, расположенном под отсеком с лесоматериалом.

Напомним, 26 января 46 нелегальных мигрантов в Беларуси попытались пересечь границу с Польшей. Они бросали камни в польский патруль. В результате инцидента никто не пострадал, но повреждения получила машина польских пограничников.