Тягнуть драбини і "озброїлися" ножицями по металу: кордон Польщі штурмують нелегали (відео)

Нелегальні мігранти не полишають спроб перетнути польський кордон збоку Білорусі, повідомляє Прикордонна служба республіки Польща.

Related video

До Польщі через кордон із Білоруссю намагалася потрапити група нелегалів. Вони "озброїлися" ножицями по металу і драбинами. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

"Нелегальні мігранти вже готуються до незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. Вони знають, що це незаконно, тому платять організаторам, які доправляють їх до самого кордону, надають драбини, ножиці для різання металу", — йдеться в повідомленні.

В підтвердження своїх слів польські прикордонники опублікували відео, на якому видно, як група нелегалів з рюкзаками на спинах збоку білоруського кордону пробирається лісом в напрямку Польщі. В одного з чоловіків на спині розкладна драбина, якою, ймовірно, планували скористатися, щоб потрапити на території Республіки Польща.

17 лютого, на території Болгарії виявили вантажівку з тілами 18 нелегальних мігрантів з Афганістану. Афганці перебували у спеціальній схованці, розташованій під відсіком із лісоматеріалом.

Нагадаємо, 26 січня 46 нелегальних мігрантів у Білорусі спробували перетнути кордон із Польщею. Вони кидали камінням в польський патруль. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але пошкоджень зазнала автівка польських прикордонників.