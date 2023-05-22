Будет "стоить кучу денег": в Британии незнакомка хотела "купить", а затем украсть ребенка

Меган Лант рассказала о том, как незнакомая женщина пыталась "купить" ее дочь. Получив отказ, она хотела похитить ребенка.

Меган Лант из Ливерпуля (Англия), утверждает, что в парке к ней подошла незнакомка и спросила, не хочет ли она "продать" свою двухлетнюю дочь Невею. Она рассказала, что женщина похвалила внешность девочки и сказала, что ребенок будет "стоить кучу денег". Об этом пишет Daily Express.

Британка отказалась от предложения, но позже она увидела, как двое других детей ведут Невею к женщинам, которые ждали у кустов.

Мать сообщила о случившемся в полицию Мерсисайда, но там заявили, что нет никаких доказательств попытки похищения, и других подобных заявлений не поступало.

Меган взяла Невею в парк со своим партнером Дэвидом и тремя другими детьми в понедельник, 16 мая примерно в 16:30. Мужчина повел двух старших детей к озеру, а женщина пошла в песочницу с Невой и ее старшим братом Харрисоном. По ее словам, пока ее двое детей играли, подошли еще двое детей и начали играть с ними.

Около 6 часов вечера Меган сказала, что почувствовала, как женщина, стоявшая позади нее, постучала ее по плечу.

"Эта женщина спросила меня, как ее зовут, сколько ей лет, и сказала, какие у нее красивые глаза. Я ответила "да, я знаю", а она сказала, что девочка будет стоить кучу денег", — рассказала британка.

Полиция заявила, что нет никаких предположений, что ребенок был схвачен Фото: Liverpool Echo

Мама четверых детей утверждает, что именно в этот момент женщина спросила ее, не хочет ли она "продать ей свою дочь".

"Я сказала "конечно, нет, зачем мне это делать?", а когда я обернулась, то увидела, что Невею уводят две девушки в сторону группы женщин у кустов. Я встала и побежала к ним, и мой маленький мальчик Харрисон тоже. Я разрыдалась. Я все еще в шоке, я не могу спать и не хочу выходить на улицу, потому что беспокоюсь о том, что может произойти. Я была так напугана. Я не смогла бы удержать обоих своих детей, если бы была одна", — добавила британка.

Полиция подтвердила, что инцидент расследуется после получения сообщения о подозрительном поведении.

"Мы можем подтвердить, что в понедельник 15 мая мы получили сообщение о подозрительном поведении в Уолтоне", — заявили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина в костюме пива арестован за вождение в нетрезвом виде. Когда водитель автомобиля вышел для прохождения теста на трезвость, на нем был одет костюм пивной банки Bud Light.

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.