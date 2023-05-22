"Никто мне не поверил": в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов (фото)

Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе мужчина расплакался от радости.

51-летний Стив Гудвин, родом из Лестера (Англия), который работает водителем автобуса, выиграл 1 млн фунтов стерлингов пока ходил за хлебом. Об этом пишет The Mirror.

Британец отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома.

Мужчина решил купить лотерейный билет после того, как зашел в местный супермаркет купить хлеб. Он стер защитный экран возле магазина Co-op в Холсуорси, Девон, пока ждал свой чай в соседней кебабной.

По словам Стива, он заплакал от радости, когда понял, что сорвал джекпот.

Теперь мужчина планирует купить свой первый дом и подарить своей подруге Хайди Хаммонд, которой тоже 51 год, роскошный отпуск.

Мужчина решил купить лотерейный билет после того, как зашел в местный супермаркет купить хлеб Фото: The Mirror

"Мне нужны были кое-какие мелочи в Co-Op. Но сначала я зашел в кебабную по соседству, чтобы заказать шашлык. Затем я купил в магазине хлеб и прочее и подошел к кассе, чтобы расплатиться. Я решил купить скретч-карту и стер ее защитный экран, когда вышел на улицу. Последнее число на карточке было 73, что, как я надеялся, означало крупный выигрыш", — рассказал мужчина

Стив вернулся на работу и показал лотерейный билет сотрудникам, которые сказали, что ему нужно связаться с Национальной лотереей.

"Я плохо помню дорогу, так как был немного эмоционален. Мне не стыдно сказать, что я прослезился. Я сидел на кухне и пытался съесть свой шашлык, но не смог. В конце концов я просто выбросил его в мусорное ведро.Я сказал хозяйке, что мне нужно сделать важный звонок, спросил, могу ли я воспользоваться ее стационарным телефоном, и позвонил в Национальную лотерею", — добавил Стив.

Узнав, что он стал миллионером, потрясенный Стив позвонил маме и Хайди, чтобы сообщить свою потрясающую новость.

"Никто мне не поверил, мне пришлось сфотографироваться с билетом и отправить фотографию. Я не мог в это поверить. Я просто сидел и смотрел на него, крепко держа его в руках. А той ночью я положил скретч-карту в конверт и положил его под подушку для сохранности", — рассказал британец.

Стив переехал из Лестера в Девон, чтобы вести более спокойный образ жизни и быть ближе к своим родителям, которые живут в этом районе. Он переквалифицировался в водителя автобуса, в прошлом году сдал экзамен и теперь работает в компании Go Cornwall.

На следующий день после получения джекпота Стив вышел на работу в свою обычную смену, совершая поездку между Лонсестоном и Плимутом.

Ранее Фокус писал, что женщина выиграла $1 млн, используя числа, которые ей приснились. Девушка еще не знает, как она и ее семья потратят полученные деньги, но уверенна, что они точно сделают их жизнь проще.

Также сообщалось, что в США мужчина выиграл пожизненный приз в лотерее. Флойд Уорстлер получил джекпот в Lucky For Life через 9 месяцев после розыгрыша, после того как дважды забыл о своем выигрышном билете.