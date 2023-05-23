Путин давит на Индию, чтобы избежать экономической изоляции, — Bloomberg

Нет никаких признаков изменения позиции Индии, однако встреча Владимира Зеленского с индийским премьером Моди, вероятно, вызвала дискомфорт у Путина, чьи собственные поездки были ограничены после вторжения и ордера на арест за предполагаемые военные преступления.

Кремль оказывает давление на правительство Индии, угрожая аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если они не помогут избежать экономической изоляции России. Об этом пишет Bloomberg сегодня, 23 мая.

По информации издания,все это делается в преддверии июньского заседания FATF — глобального органа по контролю за отмыванием денег.

Кстати FATF приостановила членство России в феврале, и Украина настаивает на том, чтобы этот орган наложил дополнительные ограничения, добавив Москву в свой "черный список".

Внесение в черный список FATF поставит правительство Путина в одну компанию с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой, единственными странами с таким статусом, и погрузит его экономику в еще большую изоляцию из-за войны. Если эта мера будет принята, государства-члены, а также банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей будут обязаны проводить усиленную комплексную проверку и в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.

Многие страны так называемого Глобального Юга, включая Индию, в основном сохраняли нейтралитет в отношении российской агрессии против Украины. Этот баланс был продемонстрирован на саммите "Большой семерки" в Японии в минувшие выходные, где премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский встретились лично впервые с начала войны.

Хотя нет никаких признаков немедленного изменения позиции Индии, встреча, вероятно, вызвала дискомфорт у президента России Владимира Путина, чьи собственные поездки были ограничены после вторжения и ордера на арест за предполагаемые военные преступления, выданного в марте Международным уголовным судом.

К слову, в 2022 году Индия в десять раз нарастила импорт нефти из Российской Федерации. Таким образом страна сэкономила 5 млрд долларов.

Напомним, 10 мая в предварительной оценке исполнения федерального бюджета Министерства финансов РФ отмечалось, что с января по апрель 2023 года нефтегазовые доходы агрессора сократились на 52%, если сравнивать с показателями прошлого года за аналогичный период.

В этот же день СМИ писали, что по словам министра энергетики Пакистана Хуррама Дастгира Хана, Исламабад хотел бы осуществлять дальнейшие закупки российской нефти в юанях, поскольку страна имеет соглашение о валютных свопах с КНР.