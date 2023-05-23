Украинская беженка возвращается домой, не найдя доступного жилья в Берлине (видео)

Элеонора переехала из Украины в Берлин в конце марта 2022 года. С тех пор она сменила пять квартир, в одной из которых зимой не было отопления.

На фоне роста заявок на оформление статуса беженцев и протестов праворадикальных групп в Великобритании и некоторых городах Германии начали устанавливать контейнерные дома для украинских беженцев. Об этом сообщает Euronews.

Элеонора перебралась из Украины в Берлин в конце марта 2022 года. С тех пор она сменила пять мест жительства, в одном из которых зимой не было отопления.

Украинка не смогла найти постоянное жилье в Берлине, в немецкой столице она ощутила на себе последствия жилищного кризиса, как и многие другие переселенцы из Украины.

"Мне было очень сложно назвать себя бездомной, но потом я поняла, что в Берлине много бездомных людей, таких как я, — пояснила гражданка Украины в интервью журналистам. — Люди с постоянной работой, возможностями, но просто не могут найти жилье".

Из-за сложностей с жильем власти Берлина превратили старый аэропорт в центр с сотнями контейнерных домов для беженцев.

Местные власти говорят, что нужно больше финансовой поддержки, особенно с учетом текущих темпов инфляции и увеличением числа просителей временной защиты.

В первые четыре месяца 2023 года численность заявок на получение статуса беженца в Германии возросла на 78%, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году.

Правительство Германии пообещало выделить дополнительный миллиард евро в 2023-м, но некоторые политики говорят, что даже этой суммы не хватит.

В федеральной земле Бранденбург, куда входит и Берлин, в 2023 году планируется установить три тысячи контейнерных домов.

Представительница федерального парламента Петра Будке сказала, что эти дома не рассматриваются в качестве долгосрочного решения, и что выдачу разрешений на строительство жилых помещений нужно упростить.

"Нам действительно нужно построить много домов в будущем, и нужно начинать уже сейчас", — пояснила представительница "Зеленых" в коалиционном правительстве Бранденбурга.

По ее словам, бюрократические процедуры затягиваются очень надолго, если сократить время, в будущем это очень бы помогло.

Но сложность не только в недостатке ресурсов. Из-за планов предоставить больше жилищной площади по всей Германии проходили протесты праворадикалов.

Политики крайне правых убеждений организовывали эти демонстрации на фоне притока беженцев в немецкие города.

Элеоноре придется выехать из своей квартиры на текущей неделе. Некоторые время она сможет остановиться у друзей, но что делать после — не знает. Даже раздумывает над тем, чтобы вернуться в Украину.

"Я не хочу выживать или искать новую квартиру всякий раз или быть голодной. Просто хочу жить полной жизнью", — пояснила она.

Жилищный кризис в Берлине, самом населенном городе Евросоюза

В ноябре федеральное правительство проведет еще одну встречу с представителями местных властей по вопросу просителей убежища.

Напомним, что в Ирландии появился законопроект, по которому больше 30 тысяч беженцев из Украины могут получить вид на жительство. Условие — постоянная работа.

Также сообщалось о "Железных людях" — это название серии фотографий, которые художник из Дании сделал на львовском вокзале. Он решил показать железнодорожников, которые рисковали жизнью и возможностью выехать за пределы Украины, чтобы вывезти беженцев.