Хотят работать дистанционно: разведка Германии пожаловалась на проблемы с набором в шпионы

В разведке объясняют, что из соображений безопасности их работники не могут работать дистанционно и пользоваться телефоном, так что набирать персонал становится все труднее.

После пандемии граждане настолько привыкли работать из дома, что ленятся искать работу где-нибудь, из-за чего у работодателей возникают сложности с поиском специалистов. Так, о нехватке персонала заявил глава Службы внешней разведки Германии BND, пишет Reuters.

По его словам, в настоящее время в Службе не могут набрать достаточное количество специалистов, поскольку большое количество немцев хотят работать дистанционно.

"Мы не можем предложить определенные условия, которые сегодня воспринимаются как должное. Дистанционная работа вряд ли возможна в BND по соображениям безопасности, и отсутствие возможности брать с собой мобильный телефон на работу требует от молодых людей, которые ищут работу", — сказал Бруно Кал.

Согласно данным на домашней странице BND, у них трудятся около 6500 человек.

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