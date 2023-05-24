Пропаганда, слежка и цензура: правление Путина превратило РФ в "цифровой гулаг", — AP

По словам правозащитников, в 2022 году властями было заблокировано или удалено более 610 000 веб-страниц и и 779 человек были привлечены к уголовной ответственности за комментарии и публикации в сети.

Многим россиянам становится все труднее уклоняться от пристального внимания властей и спецслужб, поскольку они активно следят за аккаунтами в социальных сетях и используют камеры наблюдения против активистов. Об этом пишет Associated Press.

Правозащитники говорят, что Россия при президенте Владимире Путине начала использовать цифровые технологии для отслеживания, цензуры и контроля населения, создавая то, что некоторые называют "кибер-гулагом".

"Кремль действительно стал бенефициаром цифровизации и использует все возможности для государственной пропаганды, для слежки за людьми, для деанонимизации интернет-пользователей", — сказал Саркис Дарбинян, руководитель юридической практики "Роскомсвободы".

Сообщается, что после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, онлайн-цензура и преследования за сообщения и комментарии в социальных сетях выросли настолько, что побили все существующие рекорды.

По данным группы по защите прав в Интернете Net Freedoms, в 2022 году властями было заблокировано или удалено более 610 000 веб-страниц — это самый высокий годовой показатель за 15 лет — и 779 человек были привлечены к уголовной ответственности за комментарии и публикации.

"Пользователи любой социальной сети не должны чувствовать себя в безопасности", — сказал глава группы Дамир Гайнутдинов.

Напомним, что 23 мая Госдума ужесточила правила выезда граждан из России. Новые поправки к закону позволят изымать у граждан загранпаспорт в ряде случаев, в том числе и в случае, если гражданин РФ проходит военную службу.

Также сообщалось, что 20 мая СБУ раскрыла еще 12 сторонников "русского мира". В частности, один из них лоббировал установку памятника в честь Кадырова на территории Украины. В Полтавской области двум лицам грозит до восьми лет лишения свободы.