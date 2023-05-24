Отец и сын выиграли в лотерею более 14 тысяч раз, но загремели за решетку (фото)

63-летний Али Джаафар и его 29-летний сын Юсеф за 8 лет "выиграли" 21 миллион долларов. Однако они подали ложные налоговые декларации, обманув налоговую службу на сумму около 6 миллионов долларов.

63-летний Али Джаафар и его 29-летний сын Юсеф из Массачусетса, которые "выиграли" в лотерею более 14 тысяч раз, узнали, что их полоса везения закончилась 22 мая, когда они были заключены в тюрьму за мошенничество с лотереями, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Об этом пишет Casino.org.

Мужчины были так называемыми "скидочниками" или "десятипроцентниками", которые в промышленных масштабах использовали схему обналичивания билетов, принесшую им 21 миллион долларов за восемь лет. Затем Джаафары солгали в своих налоговых декларациях, чтобы обмануть налоговую службу на сумму около 6 миллионов долларов.

Десятипроцентники

По словам прокуроров, дуэт покупал выигрышные лотерейные билеты со скидкой за наличные у игроков по всему Массачусетсу, налаживая отношения с владельцами круглосуточных магазинов для облегчения этих операций.

В некоторых штатах власти вычитают федеральный налог или алименты, причитающиеся победителям лотерей, из выигрышей, превышающих определенный порог, который в Массачусетсе составляет 600 долларов.

Поэтому некоторые победители продают свои билеты подпольному бизнесу по обналичиванию билетов, как правило, со скидкой в 10%.

Джаафары солгали в своих налоговых декларациях Фото: casino.org

В настоящее время лотерейная комиссия штата находится в процессе отзыва или приостановки лицензий более чем 40 продавцов лотерей, которые получали комиссионные от Джафаров за направление победителей в их бизнес по предоставлению скидок.

Осужденный в декабре 2022 года Али Джаафар был приговорен 22 мая к пяти годам заключения в федеральной тюрьме, в то время как его сын получил чуть более четырех лет. Окружной судья США Натаниэль М. Гортон также обязал пару выплатить 6 миллионов долларов в качестве реституции и конфисковать прибыль от бизнеса.

Изощренное налоговое мошенничество

Впервые Джаафары попали в поле зрения властей в 2019 году, когда Комиссия по лотереям штата Массачусетс (MGC) заметила, что в том году Али Джаафар занял первое место по количеству выигранных лотерейных билетов. Его сыновья, Юсеф и Мохаммед, были третьим и четвертым соответственно.

Мохаммед Джаафар признал себя виновным в сговоре с целью обмана налоговой службы в ноябре 2022 года и ожидает вынесения приговора.

Позднее следователи обнаружили, что, хотя Джаафары указали выигрыши в своих налоговых декларациях, они также заявили в качестве компенсации фальшивые потери от азартных игр.

Лотерейная комиссия штата находится в процессе отзыва или приостановки лицензий более чем 40 продавцов лотерей Фото: Shutterstock

"Это дело, по своей сути, представляет собой тщательно продуманное налоговое мошенничество. В течение десяти лет эта командаобманывала комиссию по лотереям и налоговую службу, чтобы присвоить миллионы долларов налогоплательщиков, заработанных тяжким трудом. Эти обвиняемые работали вместе, чтобы набрать широкую сеть соучастников и распространить свою лотерейную аферу по всему Массачусетсу, избегая обнаружения путем неоднократной лжи правительственным чиновникам", — говорится в заявлении исполняющего обязанности прокурора США Джошуа Леви.

Ранее Фокус писал, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе мужчина расплакался от радости.

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