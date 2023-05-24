"Обе жизни разрушены": подросток насмерть сбил мужчину, который помогал уткам перейти дорогу

Кейси Ривара остановил свой автомобиль, чтобы помочь утке-матери и ее утятам перейти оживленную улицу. Мужчина вез своих детей домой после тренировки по плаванию когда его сбила машина.

В США 41-летний Кейси Ривара, остановивший свой автомобиль, чтобы помочь уткам перейти дорогу, был сбит водителем-подростком. Об этом пишет ABC News.

Инцидент произошел в Роклине, штат Калифорния. Мужчина припарковал свой автомобиль на пересечении Парк Драйв и бульвара Стэнфорд Ранч, увидев выводок уток, пытавшихся перейти оживленную улицу, говорится в заявлении департамента полиции Роклина.

Но когда Кейси Ривара вышел из машины и попытался помочь животным перейти дорогу, водитель-подросток, который двигался в восточном направлении по бульвару Стэнфорд-Ранч, в итоге сбил мужчину.

"Этот несовершеннолетний водитель совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Водитель остался на месте столкновения. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи оказали помощь, однако мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в полицейском управлении Роклина.

Ривара вез своих детей домой после тренировки по плаванию Фото: ABC News

Группа по расследованию крупных аварий прибыла на место после столкновения. По словам полиции, перекресток был закрыт почти на шесть часов пока власти проводили расследование.

"Обе жизни были разрушены. Его и того, кто его сбил, так что я думаю, это ужасно. Он делал что-то хорошее и в итоге погиб за это. Никто не думает, когда выходит помочь животному или человеку, что его убьют", — сказала KXTV член общины Дайана Майерсон.

Издание отмечает, что подросток еще не был арестован, и инцидент все еще расследуется, сообщает полиция. Ривара вез своих детей домой после тренировки по плаванию когда увидел утку-мать и утят, которые пытались пересечь оживленный перекресток.

Ранее Фокус писал, что девушка упала с обрыва и умерла, пытаясь поймать собаку. 18-летняя девушка погибла после падения со скалы в Девоне. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и береговой охраны, но, к сожалению, спасти подростка не удалось.

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.