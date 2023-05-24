Тайно готовил российский аналог: в РФ уволили директора "Википедии"

В "Википедии" заявили, что кто-либо может брать и использовать контент энциклопедии, но использовать для этого должность руководителя считают некорректным.

"Википедия" в РФ уволила директора Владимира Медейко за тайную подготовку российского аналога энциклопедии. Об этомсообщает "Газета RU".

Руководителя "Википедии" также исключили из членов партнерства и бессрочно заблокировали в самой "Википедии".

"Любой человек может делать свои проекты, это никому не запрещено, кто-либо может брать контент "Википедии" и его использовать, это абсолютно нормально. Ненормально будет использовать для этого полномочия директора "Викимедиа РУ" и несколько лет этим заниматься совершенно тайно." На мой взгляд, это не очень красиво", — сказал исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский.

Владимир Медейко – теперь уже эксдиректор "Википедии" в России.

Он добавил, что над созданием российского аналога Википедии работал еще один сотрудник компании, но не назвал его имени.

О создании российского аналога "Википедии" писал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Антон Горелкин. Он сообщил, что "Рувики" разместят на российских серверах и она будет руководствоваться российским юрлицом и будет соблюдать правила законодательства РФ.

"Надеюсь, что он будет в полной мере соблюдать законодательство РФ и не наступит на те же грабли, на которых последний год исполнялись очень странные танцы. А еще мы должны оценить, как команда "Рувики" справится с очищением википедийного контента от фейков и откровенной лжи, и какие источники для этого будет использовать", — написал Горелкин.

Российские власти имели претензии к контенту "Википедии" и потребовали удалить материалы о Владимире Путине. После обвинения в распространении "фейков" о ВС РФ "Википедия" была оштрафована на 2 млн. рублей.

Напомним, что в Германии хирург был уволен после успешной ампутации. Он попросил во время операции уборщицу подержать ногу пациента.

Ранее сообщалось, что Google и "Википедия" более 2 лет вместо фото серийного убийцы из Нью-Йорка показывали снимок совсем другого человека, тоже преступника, однако не убийцы.