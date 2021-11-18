Википедия и Google годами называли серийным убийцей не того человека (видео)

Американец отсидел за изнасилование и избиение, после чего его тюремную фотографию разместили в статье о другом преступнике.

Google и "Википедия" более 2-х лет вместо фото серийного убийцы из Нью-Йорка Натаниэля Уайта (Nathaniel White) показывали снимок совсем другого человека, тоже преступника, однако не убийцы. Об этом стало известно проекту Motherboard.

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Речь идет о мужчине, который в 1990-х убил в Нью-Йорке 6 женщин, его жертвами были молодые женщины, к тому же — матери, и 14-летняя девочка. Как оказалось, долгое время информацию о нем иллюстрировали изображением полного тезки из штата Флорида, который даже никогда не посещал город, где произошли убийства.

Все началось с программы под названием "Зло живет здесь" (Evil Lives Here), показанной на телеканале Discovery 13 августа 2018 года. В сюжете об убийце Натаниэле Уайте всего на мгновение показали фотографию другого жителя США с таким же именем и фамилией, а вскоре ее добавили в статью на "Википедии" и сервис "Google Картинки".

В 2020 году Натаниэль Уайт из Флориды подал иск против Discovery, обвинив телеканал во вторжении в частную жизнь, клевете, умышленном причинении стресса и эмоционального расстройства по неосторожности. В своем заявлении мужчина упомянул Google, Facebook, Twitter, Wikipedia Inc. и ряд других онлайн-платформ, на которых появлялись его изображения в качестве портрета серийника. В октябре 2021 года судья признал упомянутые компании невиновными, однако разбирательство с Discovery еще продолжается.

Адвокат Уайта из Флориды, Чарльз Барфилд, рассказал Motherboard, что вся эта ситуация "нанесла его клиенту эмоциональную и психологическую травму". Из-за того, что его ошибочно выставили серийным убийцей, Натаниэлю пришлось скрывать свою внешность от окружающих. По словам адвоката, однажды сосед, увидевший программу на Discovery, принял его за нью-йоркского маньяка, и это едва не обернулось трагедией.

"Ситуация с COVID, как мы думаем, спасла ему жизнь. Маска помогает ему маскироваться", — заявил адвокат. — "Он не может контролировать ситуацию после того, как ему испортили имидж не только на национальном, но и на международном уровне. Кто-то может подумать, что он тот самый серийный убийца, и захочет ему отомстить. В любую секунду кто-то может прийти угрожать его жизни".

Частично проблема возникла из-за законов Флориды, так называемых Sunshine Laws, которые обеспечивают открытый доступ к материалам судебных разбирательств. Натаниэль Уайт отсидел срок за изнасилование, избиение и крупную кражу. Семь лет назад он вышел на свободу, однако фотография сохранилась в базе правоохранительных органов и впоследствии попала в телепередачу. При этом серийный убийца с тем же именем отбывает срок в 150 лет в Нью-Йорке.

Редактор "Википедии" Андреас Колбе заявил, что пользователь с ником Vwanweb взял фотографию с сайта под названием Crimefeed.com. На таких ресурсах без разрешения людей размещают снимки, взятые из полицейских баз данных. Изображения распространяются по Интернету и могут портить жизни как осужденным, так и невиновным.

"Я считаю, что, как и многие другие редакторы, Vwanweb просто следовал практике сообщества, которое широко использует источники, где рассказывают "правду о преступности" и где представляют преступность как развлечение, и уровень надежности этих источников сравним с уровнем надежности таблоидов", — так Андрес Колбе прокомментировал ошибку, связанную со статьей об убийце Уайте.

Он добавил, что наблюдает в "Википедии" много "инерции" — люди не считают себя виноватыми, если ссылаются на ненадежный источник. Онлайн-энциклопедия пользуется принципом "проверяемость, а не истина". Предполагалось, что факты должны быть как правдивыми, так и поддающимися проверке перед публикацией. На деле же участники сообщества предпочитают просто копировать информацию, не пытаясь выяснить правду.

В поисковой выдаче Google также встречается некорректная информация. По запросу о Натаниэле Уайте появляется ссылка на страницу "Википедии", где размещено неправильное изображение. В течение как минимум 2-х лет ресурс демонстрировал фотографию другого человека, а не того преступника, о котором шла речь в статье.

Адвокаты Натаниэля Уайта утверждают, что пытались связаться с Google, чтобы удалить снимки, но компания не пошла им навстречу. После того, как Motherboard обратилась к сотрудникам Google за комментарием, они удалили изображения Уайта.

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