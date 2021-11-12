Google рекламировала фишинговый сайт, с помощью которого обчищали криптокошельки

Мошенники скопировали дизайн оригинального сайта OpenSea и выманивали у посетителей данные для доступа к их цифровым активам.

Самая верхняя ссылка Google при поиске популярной онлайн-площадки OpenSea по продаже NFT вела на фейковый сайт. Об этом пишет издание Motherboard.

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Журналисты обнаружили в топе поисковой выдачи сайт, создатели которого заплатили Google за выгодное размещение в виде рекламного объявления. Это был фишинговый ресурс, очень похожий на OpenSea — сервис, который позволяет пользователям покупать или продавать уникальные токены NFT. Однако адрес подделки, "opensun.io/open", отличался от оригинала — "opensea.io".

При нажатии ссылка переносила пользователя на другой сайт с адресом "www-opeensea.io". При нажатии на любую кнопку или ссылку система требовала ввести данные своего виртуального кошелька, например, созданного в популярном обменнике Coinbase. При указании этой информации злоумышленники могли получить доступ к счету и украсть все средства.

10 ноября Motherboard сообщила о фишинговом сайте компании Google и площадке OpenSea, после чего его перестали рекламировать в поисковой системе. Адрес www-opeensea.io был зарегистрирован компанией NameSilo, она сообщила, что не получала жалоб на этот домен, однако удалила его. Он был зарегистрирован 18 октября 2021 года, вероятно, мошенники начали действовать совсем недавно.

"Вчера мы узнали об этом веб-сайте, немедленно сообщили о нем различным хостам и получили подтверждение, что реклама фейка была удалена", — сообщил Motherboard представитель OpenSea.

Google заявила, что продвижение подобных сайтов напрямую нарушает политику компании в отношении фишинговых объявлений для обмана пользователей: "Мы приостановили действие аккаунта и продолжим активно применять эти политики, чтобы предотвратить злоумышленников в будущем".

Ранее писали, что правительство США запретило торговлю NFT, заподозрив отмывание денег. В связи с этим сервис NFT заблокировал операции одного из пользователей, который пытался продать изображение 3D обезьяны почти за $500 тыс.

Писали также, что рынок NFT достиг капитализации в $14 млрд. Авторы начали активно монетизировать мемы, пытаясь сохранить авторские права, из-за этого многие изображения и видео исчезли из публичного доступа.