Google рекламувала фішинговий сайт, за допомогою якого обчищали криптогаманці

Шахраї скопіювали дизайн оригінального сайту OpenSea та виманювали у відвідувачів дані для доступу до їхніх цифрових активів.

Найвище посилання Google при пошуку популярного онлайн-майданчика OpenSea з продажу NFT вело на фейковий сайт. Про це пише видання Motherboard.

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Журналісти виявили в топі пошукової видачі сайт, творці якого заплатили Google за вигідне розміщення у вигляді рекламного оголошення. Це був фішинговий ресурс, дуже схожий на OpenSea – сервіс, який дозволяє користувачам купувати чи продавати унікальні токени NFT. Однак адреса підробки, "opensun.io/open", відрізнялася від оригіналу — "opensea.io".

При натисканні посилання переносило користувача на інший сайт із адресою "www-opeensea.io". При натисканні на будь-яку кнопку або посилання, система вимагала ввести дані свого віртуального гаманця, наприклад, створеного в популярному обміннику Coinbase. При зазначенні цієї інформації зловмисники могли отримати доступ до рахунку та вкрасти всі кошти.

10 листопада Motherboard повідомила про фішинговий сайт компанії Google і майданчику OpenSea, після чого його перестали рекламувати в пошуковій системі. Адреса www-opeensea.io була зареєстрована компанією NameSilo, вона повідомила, що не отримувала скарг на цей домен, проте видалила його. Він був зареєстрований 18 жовтня 2021, ймовірно, шахраї почали діяти зовсім недавно.

"Учора ми дізналися про цей вебсайт, негайно повідомили про нього різним хостам і отримали підтвердження, що реклама фейка була видалена", — повідомив представник Motherboard OpenSea.

Google заявила, що просування подібних сайтів безпосередньо порушує політику компанії щодо фішингових оголошень для обману користувачів: "Ми призупинили дію облікового запису та продовжимо активно застосовувати ці політики, щоб запобігти зловмисникам у майбутньому".

Раніше писали, що уряд США заборонив торгівлю NFT, запідозривши відмивання грошей. У зв'язку з цим сервіс NFT заблокував операції одного з користувачів, який намагався продати зображення 3D мавпи за майже $500 тис.

Писали також, що ринок NFT досяг капіталізації $14 млрд. Автори почали активно монетизувати меми, намагаючись зберегти авторські права, через це багато зображень і відео зникли з публічного доступу.