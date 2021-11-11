NFT поза законом. Влада США заборонила продаж токенів через відмивання грошей

Один із власників спробував продати цифрову мавпу за $500 тис., проте угоду заблокували.

Уряд США заборонив торгівлю кількома NFT загальною вартістю $324 млн. Про це повідомив видання Motherboard.

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Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло до списку санкцій 57 адрес криптовалютних гаманців та біржу під назвою Chatex через відмивання грошей та сприяння здирству. За однією з цих адрес знаходилося кілька NFT-токенів, які 10 листопада ще можна було побачити на популярному онлайн-майданчику OpenSea.

Як зазначила на своєму сайті компанія Elliptic, що спеціалізується на блокчейн-технологіях, санкції торкнулися переважно латвійської біржі Chatex. За інформацією міністерства фінансів США, вона сприяла транзакціям, пов'язаним із незаконною або дуже ризикованою діяльністю, такою як торгівля на ринках у Даркнеті, підозрілі обміни криптовалюти та розповсюдження програм-вимагачів.

NFT, які потрапили під санкції, належать користувачеві з ніком Weery. Судячи з його профілю на OpenSea, він володіє 42 незамінними токенами. Elliptic повідомляє, що власник за $3300 купив NFT у вигляді інопланетної лисиці з Illuvium, що нібито розробляється, вже після внесення адреси в "чорний список". За 5 днів до цього він також придбав тривимірне зображення мавпи приблизно за $50 тис. і нещодавно спробував продати токен за 98 ETH (Ethereum), що еквівалентно майже $500 тис.

[ + – ] Розподіл криптоактивів на гаманцях, які потрапили під санкції OFAC Фото: elliptic.co

Відтоді як США наклали на криптоадресу Weery санкції, офіційним організаціям заборонено укладати з ним угоди. Зокрема, OpenSea зобов'язана блокувати угоди з купівлі-продажу, навіть якщо учасники знаходяться в інших країнах. У коментарі Motherboard представники майданчика повідомили, що відключили кнопку, яка дозволяє робити ставки на покупку зображення мавпи, відтоді на цей аукціон не надійшло жодної заявки.

"Ми автоматично блокуємо адреси, внесені до списку санкцій США. Вони не можуть здійснювати купівлі, продажу або передачі в OpenSea. Ніхто не міг здійснювати угоди з цими NFT після того, як адреси були додані до списку санкцій. Як додатковий захід ,рахунок підсанкційного користувача більше не відображаються в OpenSea", — зазначила компанія.

Раніше писали, що криптоінвестор узяв кредит, щоб купити NFT у самого себе. Сума угоди склала $532 млн, і це зробило твір найдорожчим у колекції CryptoPunks. Пізніше адміністратори онлайн-майданчика помітили каверзу і відкликали угоду.