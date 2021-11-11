NFT вне закона. Власти США запретили продажу токенов из-за отмывания денег

Один из владельцев попытался продать цифровую обезьяну за $500 тыс., однако сделку заблокировали.

Правительство США запретило торговлю несколькими NFT общей стоимостью $324 млн. Об этом сообщило издание Motherboard.

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Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список 57 адресов криптовалютных кошельков и биржу под названием Chatex из-за отмывания денег и содействия вымогательству. По одному из этих адресов находились несколько NFT-токенов, которые 10 ноября еще можно было увидеть на популярной онлайн-площадке OpenSea.

Как отметила на своем сайте компания Elliptic, специализирующаяся на блокчейн-технологиях, санкции коснулись в основном латвийской биржи Chatex. По информации министерства финансов США, она способствовала транзакциям, связанным с незаконной или очень рискованной деятельностью, такой как торговля на рынках в Даркнете, подозрительные обмены криптовалюты и распространение программ-вымогателей.

NFT, попавшие под санкции, принадлежат пользователю с ником Weery. Судя по его профилю на OpenSea, он владеет 42 невзаимозаменяемыми токенами. Elliptic сообщает, что владелец за $3300 купил NFT в виде инопланетной лисы из якобы разрабатываемой игры Illuvium уже после внесения адреса в "черный список". За 5 дней до этого он также приобрел трехмерное изображение обезьяны примерно за $50 тыс. и недавно попытался продать токен за 98 ETH (Ethereum), что эквивалентно почти $500 тыс.

[ + – ] Распределение криптоактивов на кошельках, попавших под санкции OFAC Фото: elliptic.co

C тех пор, как США наложили на криптоадрес Weery санкции, официальным организациям запрещено заключать с ним сделки. В частности, OpenSea обязана блокировать сделки купли-продажи, даже если участники находятся в других странах. В комментарии Motherboard представители площадки сообщили, что отключили кнопку, которая позволяет делать ставки на покупку изображения обезьяны, с тех пор на этот аукцион не поступило ни одной заявки.

"Мы автоматически блокируем адреса, внесенные в санкционный список США. Они не могут осуществлять покупки, продажи или передачи в OpenSea. Никто не мог совершать сделки с этими NFT после того, как адреса были добавлены в санкционный список. В качестве дополнительной меры счета подсанкционного юзера больше не отображаются в OpenSea", — отметила компания.

Ранее писали, что криптоинвестор взял кредит, чтобы купить NFT у самого себя. Сумма сделки составила $532 млн, и это сделало произведение самым дорогим в коллекции CryptoPunks. Позже администраторы онлайн-площадки заметили подвох и откатили сделку.