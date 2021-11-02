Ради престижа: криптоинвестор взял кредит и купил сам у себя NFT за $532 млн

Участник блокчейна Etehereum решил сделать свой токен самым дорогим в коллекции, но его махинацию быстро раскрыли.

Владелец выставил на продажу токен #9998 из коллекции CryptoPunks от Larva Labs за рекордную сумму в $124,4 ETH, что на момент продажи было эквивалентно $532 млн, комиссия при этом составила 0,19 ETH или около $800. Как оказалось, он использовал заемные средства, чтобы его NFT стал самым дорогим в его же коллекции. О сделке, заключенной с самим собой, пишет издание Markets Insider.

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Юзера уличила в мошенничестве студия Larva Labs и объявила сделку незаконной, о чем сообщила в Twitter. Создатели NFT обнаружили, что деньги со счета перевели с одного кошелька на другой в качестве оплаты и погасили долг на ту же сумму одной транзакцией. То есть, пользователь взял кредит, чтобы заплатить самому себе за NFT, а потом сразу же вернул долг.

Студия убрала CryptoPunk #9998 из списка самых дорогостоящих и пообещала внедрить механизм защиты, чтобы предотвращать подобные аферы в будущем.

"Эта транзакция (и ряд других) не является ошибкой или эксплойтом, она была проведена благодаря мгновенному займу", — пояснили в Larva Labs.

"Мгновенные займы (или флеш-кредиты, как их еще называют) в последнее время стали очень популярны и часто применяются в децентрализованных финансовых системах (DeFi) как способ беззалогового заимствования криптовалюты через сеть Ethereum. Смарт-контракты устанавливают условия кредита, а если деньги не возвращаются кредитору в рамках одного и того же блока, транзакция не выполняется, а деньги будто-бы никогда и не одалживались. Каждая часть процесса выполняется одновременно в блокчейне, и заемщик покрывает комиссию за обработку транзакции в сети. Все NFT-изображения CryptoPunk привязаны к токенам в блокчейне Ethereum, поэтому их можно приобрести при помощью флеш-кредитов", — пишет медиа.

В итоге, статус самого дорогого NFT-токена из коллекции CryptoPunks вернулось к изображению #7523 под названием "Пришелец" (Alien). В июне 2021 года изображение продали на аукционе Sotheby's за $11,8 млн. Всего коллекция насчитывает 10 тысяч картинок в виде людей, обезьян и прочих существ.

[ + – ] Самый дорогой персонаж из коллекции CryptoPunks - #7523

Как пишет The Block Crypto, вскоре несколько других юзеров использовали похожую тактику, пользуясь блокчейн-заемами. Кто-то выставил на продажу токен #5362 за 4,206 ETH ($18,2 млн), тогда как другой предложил сразу несколько CryptoPunks на общую сумму 20,4 ETH ($88,5 млн).

Ранее писали, что капитализация мирового рынка NFT превысила $14 млрд. Авторы монетизируют свои изображения, видео и даже мемы, которые ранее были бесплатными. Они получают деньги, но обычные пользователи лишаются важной части интернет-культуры.

Сообщали также, что мем с "косоглазой Хлоей" продан на аукционе в виде NFT-токена за $75 тысяч. Известную фотографию у семьи девочки выкупила музыкальная студия 3F Music из Дубая. Родители планируют потратить деньги на образование дочерей.