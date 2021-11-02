Заради престижу: криптоінвестор узяв кредит і купив сам у себе NFT за $532 млн

Учасник блокчейну Etehereum вирішив зробити свій токен найдорожчим у колекції, але його махінацію швидко розкрили.

Власник виставив на продаж токен #9998 із колекції CryptoPunks від Larva Labs за рекордну суму $124,4 ETH, що на момент продажу було еквівалентно $532 млн, комісія при цьому склала 0,19 ETH або приблизно $800. Як з'ясувалося, він використав позикові кошти, щоб його NFT став найдорожчим у його колекції. Про угоду, укладену із самим собою, пише видання Markets Insider.

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Користувача викрила в шахрайстві студія Larva Labs та оголосила угоду незаконною, про що повідомила в Twitter. Творці NFT з'ясували, що гроші з рахунку переказали з одного гаманця на інший як оплату і погасили борг на ту саму суму однією транзакцією. Тобто користувач узяв кредит, щоб заплатити самому собі за NFT, а потім відразу ж повернув борг.

Студія прибрала CryptoPunk #9998 зі списку найдорожчих і пообіцяла впровадити механізм захисту, щоб запобігати подібним аферам у майбутньому.

"Ця транзакція (і низка інших) не є помилкою або експлойтом, вона була проведена завдяки миттєвій позиці", — пояснили в Larva Labs.

"Миттєві позики (або флеш-кредити, як їх ще називають) останнім часом стали дуже популярними і часто застосовуються в децентралізованих фінансових системах (DeFi) як спосіб беззаставного запозичення криптовалюти через мережу Ethereum. Смарт-контракти встановлюють умови кредиту, а якщо гроші не повертаються кредитору в межах одного і того ж блоку, транзакція не здійснюється, а гроші ніби ніколи і не позичалися. Кожна частина процесу виконується одночасно в блокчейні, і позичальник покриває комісію за обробку транзакції в мережі у блокчейні Ethereum, тому їх можна придбати за допомогою флеш-кредитів", — пише медіа.

Зрештою, статус найдорожчого NFT-токена з колекції CryptoPunks повернувся до зображення #7523 під назвою "Прибулець" (Alien). У червні 2021 року зображення продали на аукціоні Sotheby's за $11,8 млн. Загалом колекція налічує 10 тисяч картинок у вигляді людей, мавп та інших істот.

[ + – ] Найдорожчий персонаж із колекції CryptoPunks — #7523

Як пише The Block Crypto, невдовзі кілька інших користувачів використовували схожу тактику, користуючись блокчейн-позиками. Хтось виставив на продаж токен #5362 за 4,206 ETH ($18,2 млн), тоді як інший запропонував одразу кілька CryptoPunks на загальну суму 20,4 ETH ($88,5 млн).

Раніше писали, що капіталізація світового ринку NFT перевищила $14 млрд. Автори монетизують свої зображення, відео та навіть меми, які раніше були безкоштовними. Вони отримують гроші, але звичайні користувачі втрачають важливу частину інтернет-культури.

Повідомляли також, що мем із "косоокою Хлоєю" продано на аукціоні у вигляді NFT-токену за $75 тисяч. Відому фотографію у сім'ї дівчинки викупила музична студія 3F Music із Дубая. Батьки планують витратити гроші на освіту дочок.