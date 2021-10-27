Мем за гроші: ринок NFT сягнув $14 млрд і тепер загрожує свободі інтернету (відео)

Автори намагаються монетизувати мем, відео та картинки, які раніше були доступні всім і кожному абсолютно безкоштовно. Деякі просто крадуть меми, токенізуючи та отримуючи тисячі доларів із продажу.

Глобальний ринок незамінних токенів (NFT) вже досяг капіталізації в $14 млрд і продовжує охоплювати нові галузі. Про це пише видання Interesting Engineering.

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NFT є новою концепцією володіння, заснованої на технології блокчейну, завдяки якій будь-хто може стати власником цифрової копії чого завгодно. Володіння NFT не означає, що ви володієте авторськими правами на роботу — це більше нагадує цифровий автограф від автора, що засвідчує справжність його "твору", будь то аудіофайл, фото, картинка, мем. NFT являє собою цифровий код, записаний у реєстрі блокчейну, з якого будь-хто може побачити, хто має цифровий дозвіл на продаж певного предмета як незамінний токен на онлайн-ринку.

Наприклад, якщо ви купили образ Tesla Model S як NFT на OpenSea (спеціалізований сервіс із продажу таких токенів — ред .), тоді тільки ви могли б продати зображення як NFT, тому що ви є власником цього NFT, завіреним блокчейном. Однак, оскільки NFT не є авторським правом, ви не можете перешкодити компанії Tesla, Ілону Маску або будь-кому використовувати одне і те ж зображення в інтернеті або де-небудь ще.

[ + – ] Мем із дівчинкою на ім'я Хлоя Фото: скриншот

На сьогоднішній день у форматі унікальних токенів продають меми, фото, відеоролики, ігри та навіть цілком матеріальні речі. У той же час, цифровий доказ володіння може вплинути на доступність мемів та інших інтернет-явищ, які донедавна були абсолютно безкоштовними.

Автори тепер можуть продавати свої роботи як NFT на різних торгових майданчиках, таких як Syscoin та OpenSea. Багато забутих мемів, наприклад, "Дівчинка-катастрофа", "Надмірно прив'язана подруга", "Здивована Хлоя", "Nyan Cat", набули нового життя і тепер продаються у вигляді токенів за сотні тисяч доларів. Тенденція купівлі та продажу мемів як незамінні токени за великі гроші викликала "золоту лихоманку" серед любителів та учасників мемів.

[ + – ] Nyan Cat

Нещодавно популярний ролик у YouTube під назвою "Charlie Bit My Finger" був проданий у вигляді NFT користувачем на ім'я 3fmusic за $760 999 на онлайн-аукціоні, а невдовзі після угоди оригінал видалили, передає NBC News. Нехай дублікати і залишилися, але ситуація є яскравим прикладом того, як нове явище знищує вільний інтернет, перетворюючи його на більш комерційне русло.

Багато художників вважають появу NFT справжнім благом, яке припиняє вільне та неконтрольоване використання робіт в інтернеті. В інтерв'ю автор Nyan Cat Кріс Торрес заявив: "Я не знав, що робити. Мені довелося сидіти склавши руки і дивитися, як люди крали моє мистецтво і використовували його без дозволу". Пізніше Торрес став партнером мем-менеджера Бена Лешеса та продав Nyan Cat більш ніж за $560 тисяч у вигляді NFT.

Зої Рот, та сама дівчина-катастрофа, котра посміхається на тлі пожежі, висловлювала невдоволення через те, що будь-хто міг використати її фото як мем. У квітні 2021 року вона продала знаменитий знімок за $500 тис доларів як NFT, розраховуючи сплатити цими грошима своє навчання у виші. Завдяки використанню NFT багато людей, таких як Рот і Торрес, змогли відновити фінансовий контроль над втраченим мистецтвом й ефективно монетизувати свої творіння.

[ + – ] Дівчинка-катастрофа

Бажання людей заробляти на своїх мемах цілком зрозуміле та виправдане, проте такі дії з їхнього боку позбавляють інших користувачів доступу до величезного пласта інтернет-культури. У травні 2021 року цифрове агентство NetGems оголосило, що автори мемів "Дві прекрасні кращі друзі", "Нума Нума" та "Божевільний неприємний медоїд" видалять оригінальні відеоролики, оскільки їх продали на аукціоні OpenSea як частину колекції NFT. Як наслідок, зникли також коментарі, лайки, репости та деякі публікації, пов'язані з віддаленими відео.

"Інтернету, який ми знаємо сьогодні, майже 26 років. Це той вік, коли ви починаєте цінувати речі. Так багато контенту, який ми бачимо в інтернеті сьогодні, весь цей час був переважно безкоштовним, тому не дивно, що тепер його монетизують", — прокоментував технічний оглядач Джефф Куаттромані.

Ще одна проблема полягає в тому, що будь-який охочий може перетворити на NFT і продати витвір мистецтва, навіть якщо не є його фактичним власником. У березні актор із серіалу "Зоряний шлях" Вільям Шаттнер повідомив у Twitter про обліковий запис @tokenizedtweets, який продавав зображення та твіти без згоди зірки. Художник Корбін Рейнболт також з'ясував, що його роботи, опубліковані в Twitter, почали продавати як NFT без дозволу — йому вдалося домогтися блокування багатьох користувачів.

"Велика популярність, великий обіг грошей та пов'язані з ними ризики неминуче призведуть до того, що найближчим часом інтернет кардинально зміниться", — пише ЗМІ.

Раніше писали про те, що у США продають металевий куб у вигляді NFT за $201 тисячу. Вольфрамовий виріб важить понад 800 кг, тому його вирішили зберегти на складі виробника та допускати власників лише раз на рік.