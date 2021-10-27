Криптоінвестори готові витратити $201 тис., щоб щороку торкатися сірого куба

14-дюймовий вольфрамовий куб виставлений на продаж як NFT. У майбутньому право власності можна передати або знищити токен, ставши остаточним власником.

У США власникам криптовалюти пропонують купити вольфрамовий куб вагою 809 кг, отримати цифрову блокчейн-квитанцію та щороку торкатися унікального виробу. Про такий проект стало відомо виданню Vice.

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У той час, як діджитал-артисти намагаються перетворити все, що завгодно на NFT токени, компанія Midwest Tungsten Service з Віллоубрука, штат Іллінойс, запустила серед криптоінвесторів новий тренд. Згідно з умовами продажу, квитанція буде розміщена в блокчейні для нащадків, власник може раз на рік навідуватися до куба, і то під контролем, щоб доторкнутися до нього або сфотографувати його. Мінімальна сума становить 47,74 ETH або $201 295, проте інвестори можуть підвищити ставки до 2 листопада.

Нещодавно Нірадж Агравал із організації Coin Center жартома заявив про дефіцит вольфраму, що виник через масову купівлю вольфрамових кубиків через мем. За даними сервісу Coindesk, під цю хвилю потрапила і Midwest Tungsten Service — після жартівливої публікації її продаж збільшився на 300%, а запаси швидко виснажилися. Минулого тижня постачальник уклав угоду з сервісом криптовалютних платежів OpenNode і почав приймати оплату в біткоїнах.

Midwest Tungsten повідомив Coindesk, що виробляє куби в першу чергу для промислових компаній. Зараз компанія пропонує вироби від 18-грамового 1-сантиметрового куба за $19,99 до 18-кілограмового 10-сантиметрового куба за $3 тис. Тепер директор із електронної комерції Шон Мюррей заявив про створення 35-сантиметрового виробу — він продається на сайті OpenSea як NFT (невзаємозамінний токен).

"Із тих пір, як ми почали продавати куби, ми постійно запитували себе: "Який розмір правильний?" і "Чи хтось купить куб побільше?" У нас є відповідь, яка створює невелику проблему. Відповідь — 14 дюймів (понад 35 см) та 1784 фунти (809 кг). Проблема в тому, що з ним робити? Доставка теж може бути проблематичною", — написала компанія у своєму блозі.

У результаті Midwest Tungsten вирішила не доставляти величезний куб, а залишити його у своїй-штаб квартирі. Виріб можна буде особисто побачити, доторкнутися до нього та сфотографувати один раз на рік і лише через 10 тижнів після першого продажу NFT. У разі повторного продажу нові власники не зможуть відвідати кімнату ще цілий рік із моменту останнього візиту. Єдиний спосіб остаточно заволодіти вольфрамовим кубом – спалити NFT.

Ден Матушевскі з інвестиційної фірми CMS Holdings у коментарі The Block пояснив популярність вольфрамових кубів тим, що "криптовалюта просто має схильність "ущільнюватися". Вольфрам — дуже щільний метал, який можна порівняти з ураном або золотом, і його дивовижна вага, мабуть, приносить задоволення холдерам.

Раніше писали, що американський мільйонер Сем Олтмен вирішив роздавати криптовалюту в обмін на сканування очей. Для цього він запустив стартап Worldcoin, який пропонує авторизуватись у системі за допомогою спеціальної металевої сфери із вбудованою камерою. За словами творців, пристрій сканує райдужну оболонку ока та перетворює зображення на унікальний код, який неможливо підробити.

Писали також, що Tesla має намір знову продавати електроавтомобілі за криптовалюту. У щоквартальному звіті компанія назвала цифрову валюту гарною заміною фіатним грошам і вигідним способом інвестування.