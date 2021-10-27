Криптоинвесторы готовы потратить $201 тыс., чтобы раз в год прикоснуться к серому кубу

14-дюймовый вольфрамовый куб выставлен на продажу в качестве NFT. В будущем право собственности можно передать или уничтожить токен, став окончательным владельцем.

В США держателям криптовалюты предлагают купить вольфрамовый куб весом 809 кг, получить цифровую блокчейн-квитанцию и раз в год касаться уникального изделия. О таком проекте стало известно изданию Vice.

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В то время, как диджитал-артисты пытаются превратить все что угодно в NFT токены, компания Midwest Tungsten Service из Уиллоубрука, штат Иллинойс, запустила среди криптоинвесторов новый тренд. Согласно условиям продажи, квитанция будет размещена в блокчейне для потомков, владелец может раз в год наведываться к кубу, и то под контролем, чтобы прикоснуться к нему или сфотографировать его. Минимальная сумма составляет 47,74 ETH или $201 295, однако инвесторы могут повысить ставки до 2 ноября.

Недавно Нирадж Агравал из организации Coin Center в шутку заявил о дефиците вольфрама, возникшем по причине массовой покупки вольфрамовых кубиков из-за мема. По данным сервиса Coindesk, под эту волну попала и Midwest Tungsten Service — после шуточной публикации ее продажи увеличились на 300%, а запасы быстро истощились. На прошлой неделе поставщик заключил соглашение с сервисом криптовалютных платежей OpenNode и начал принимать оплату в биткоинах.

Midwest Tungsten сообщил Coindesk, что производит кубы в первую очередь для промышленных компаний. Сейчас компания предлагает изделия от 18-граммового 1-сантиметрового куба за $19,99 до 18-килограммового 10-сантиметрового куба за $3 тыс. Теперь же директор по электронной коммерции Шон Мюррей заявил о создании 35-сантиметрового изделия — он продается на сайте OpenSea как NFT (невзаимозаменяемый токен).

"С тех пор, как мы начали продавать кубы, мы постоянно спрашивали себя: "Какой размер правильный?" и "Купит ли кто-нибудь куб побольше?", или мы спрашивали себя: "Какой самый большой куб мы можем сделать?". У нас есть ответ, который создает небольшую проблему. Ответ — 14 дюймов (более 35 см) и 1784 фунта (809 кг). Проблема в том, что с ним делать? Доставка тоже может быть проблематичной", — написала компания в своем блоге.

В итоге Midwest Tungsten решила не доставлять огромный куб, а оставить его в своей-штаб квартире. Изделие можно будет лично увидеть, потрогать и сфотографировать один раз в год и только спустя 10 недель после первой продажи NFT. В случае повторной продажи, новые владельцы не смогут посетить комнату еще целый год с момента последнего визита. Единственный способ окончательно завладеть вольфрамовым кубом — сжечь NFT.

Дэн Матушевски из инвестиционной фирмы CMS Holdings в комментарии The Block объяснил популярность вольфрамовых кубов тем, что "криптовалюта просто имеет склонность "уплотняться". Вольфрам — очень плотный металл, сравнимый с ураном или золотом, и его удивительный вес, по-видимому, доставляет удовольствие холдерам.

Ранее писали, что американский миллионер Сэм Олтмэн решил раздавать криптовалюту в обмен на сканирование глаз. Для этого он запустил стартап Worldcoin, который предлагает авторизоваться в системе при помощи специальной металлической сферы со встроенной камеры. По словам создателей, устройство сканирует радужную оболочку глаза и превращает изображение в уникальный код, который невозможно подделать.

Писали также, что Tesla собирается снова продавать электроавтомобили за криптовалюту. В ежеквартальном отчете компания назвала цифровую валюту хорошей заменой фиатным деньгам и выгодным способом инвестирования.