Tesla собирается снова продавать электрокары за криптовалюту, - СМИ

В своем ежеквартальном финансовом отчете компания указала, что расценивает диджитальную валюту как хорошую инвестицию и замену фиатным деньгам.

Возможно, в скором будущем компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, снова начнет принимать биткоин и альткоины в качестве средства оплаты. Об этом стало известно из недавно опубликованного финансового документа, который компания ежеквартально направляет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает издание РБК со ссылкой на документ.

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В отчете говорится о том, что в Tesla считают криптовалюты весьма перспективными и полагают, что они могут быть хороши для долгосрочного инвестирования. Также указывается и на потенциал цифровых валют, которые, по мнению компании, смогут стать "ликвидной альтернативой наличным".

Напомним, что разработчик электрокаров прекратил принимать платежи в BTC в мае 2021 года. Одной из причин послужило недовольство Илона Маска тем, как добывается биткоин. Майнинг он назвал неэкологичным и вредящим окружающей среде. Затем он инициировал создание Bitcoin Mining Council — организации, куда входят крупные майнеры, и задача которой решить проблему и перевести добычу на возобновляемые источники энергии. Подробно об этом Фокус писал в своем материале.

Уже летом этого года предприниматель сообщил, что намерен снова принимать BTC в качестве оплаты при покупки электромобилей. Но с одним условием: принимаются только те "битки", которые добыты экологичным способом, если не на 100%, то хотя бы на 51%. Тем самым он хочет мотивировать майнеров переходить на "зеленые" источники энергии.

Интересно, что на днях в своем Twitter Маск заявил, что считает Dogecoin "народной" криптовалютой.

"Я разговаривал со многими людьми, которые работают на производственных линиях Tesla и с теми, кто работает над созданием ракет в SpaceX, они владельцы Doge. Они не финансовые эксперты и не технологи из Кремниевой долины. Вот почему я решил поддержать Doge — она похожа на криптовалюту для народа", — написал бизнесмен.

Отметим, что Маска неоднократно обвиняли в том, что он как-то причастен к созданию мемного альткоина, а потому так активно его рекламирует. Но Илон опроверг это, заявив, что ни он, ни его ближайшее окружение, не входят в состав Dogecoin Foundation, — организации занимающейся поддержкой и разработкой Догикоина.

Ранее мы сообщали о том, что миллионер Сэм Альтман разрабатывает собственную цифровую валюту, сохранность которой будет защищена при помощи специального устройства в форме шара, сканирующего глаза держателя крипты.