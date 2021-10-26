Tesla збирається знову продавати електрокари за криптовалюту, — ЗМІ

У своєму щоквартальному фінансовому звіті компанія вказала, що розцінює діджитальну валюту як хорошу інвестицію та заміну фіатним грошам.

Можливо, незабаром компанія Tesla, що належить Ілону Маску, знову почне приймати біткоїн та альткоїни як засіб оплати. Про це стало відомо з нещодавно опублікованого фінансового документа, який компанія щокварталу направляє до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), повідомляє видання РБК з посиланням на документ.

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У звіті йдеться про те, що в Tesla вважають криптовалюти дуже перспективними і вважають, що вони можуть бути хорошими для довгострокового інвестування. Також вказується і на потенціал цифрових валют, які, на думку компанії, можуть стати "ліквідною альтернативою готівки".

Нагадаємо, що розробник електрокарів припинив приймати платежі до BTC у травні 2021 року. Однією з причин послужило невдоволення Ілона Маска тим, як видобувається біткоїн. Майнінг він назвав неекологічним і шкідливим для навколишнього середовища. Потім він ініціював створення Bitcoin Mining Council — організації, куди входять великі майнери, завдання якої вирішити проблему і перевести видобуток на відновлювані джерела енергії. Докладно про це Фокус писав у своєму матеріалі.

Вже влітку цього року підприємець повідомив, що має намір знову приймати BTC як оплату при покупці електромобілів. Але з однією умовою: приймаються лише ті "битки", які здобуті екологічним способом, якщо не на 100%, то хоча б на 51%. Тим самим він хоче мотивувати майнерів переходити на "зелені" джерела енергії.

Цікаво, що днями у своєму Twitter Маск заявив, що вважає Dogecoin "народною" криптовалютою.

"Я розмовляв з багатьма людьми, які працюють на виробничих лініях Tesla і з тими, хто працює над створенням ракет у SpaceX, вони власники Doge. Вони не фінансові експерти і не технологи з Кремнієвої долини. Ось чому я вирішив підтримати Doge — вона схожа на криптовалюту для народу", — написав бізнесмен.

Зазначимо, що Маска неодноразово звинувачували в тому, що він якось причетний до створення мемного альткоїну, а тому активно його рекламує. Але Ілон спростував це, заявивши, що ні він, ні його найближче оточення не входять до складу Dogecoin Foundation — організації, що займається підтримкою та розробкою Догкоїна.

Раніше ми повідомляли про те, що мільйонер Сем Альтман розробляє власну цифрову валюту, збереження якої буде захищене за допомогою спеціального пристрою у формі кулі, що сканує очі власника крипти.