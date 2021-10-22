Американський мільйонер скануватиме очі людей в обмін на криптовалюту

Спеціальна сфера зчитує райдужну оболонку, перетворюючи зображення на унікальний код для підтвердження особи.

Американський підприємець Сем Олтмен запустив стартап Worldcoin, який обіцяє власну криптовалюту замість скану райдужної оболонки очей користувачів. Про це повідомляє сайт CNBC.

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За ідеєю, новим користувачам, щоб підтвердити акаунт, потрібно буде відсканувати свої очі за допомогою спеціального пристрою. Виглядає він досить футуристично: металева сфера з камерою. За словами розробників, після сканування зображення перетворюється на унікальний код, а оригінал видаляється з міркувань безпеки.

Сем Олтмен, чиї статки оцінюють у $250 млн, є главою компанії з розробки штучного інтелекту OpenAI і колишнім президентом Y Combinator. Він заснував Worldcoin разом із фізиком Алексом Бланією та інвестором Максом Новендстерном. За словами засновників, проєкт покликаний розширити використання криптовалюти і зробити їх доступними для кожного.

"Ми спроєктували всю систему так, щоб зберегти конфіденційність. Код райдужної оболонки — єдине, що продукує сфера. Ми не збираємо базу біометричних даних", — сказав CNBC Алекс Бланія, генеральний директор Worldcoin.

Стартаперів турбувала проблема "доказу особистості" під час роботи з криптовалютою, адже заволодівши необхідними даними, будь-який хакер може відкрити чий завгодно гаманець і вкрасти гроші. Свої сфери вони вважають здатними розв'язати цю проблему, заявляючи, що їхні пристрої забезпечують "найбезпечніший і конфіденційний" спосіб автентифікації, адже райдужна оболонка кожної людини унікальна.

[ + – ] Алекс Блан і Сем Олтмен Фото: Bill-Gates

Worldcoin уже розсилає свої сканери клієнтам із 12-ти країн світу, а її користувацьку базу складають майже 100 тис. осіб. У компанії стверджують, що залучають по 700 осіб на тиждень. До 2023 року команда проєкту планує залучити 1 млрд учасників. Однією з головних функцій називають цифровий гаманець — з його допомогою інвестори зможуть зберігати токени і здійснювати платежі. Worldcoin заявляє, що вже залучив $25 млн інвестицій з Кремнієвої долини, що дозволяє оцінити компанію в $1 млрд.

Система нагадує концепцію універсального базового доходу (UBI), яку Сем Олтмен уже давно просуває. Вона полягає в тому, щоб уряди регулярно виплачували допомоги членам певної спільноти, наприклад, такої, яка постраждала внаслідок автоматизації або ШІ-систем, які некоректно працюють. Алекс Блан додав, що Worldcoin зможе стати свого роду інфраструктурою для реалізації UBI в майбутньому.

"Ми хочемо створити платформу, яка об'єднає величезну кількість людей, і до якої підприємці зможуть підключитися, щоб створювати свої додатки, подібні до UBI", — підкреслив він.

Раніше писали, що Україна очолила рейтинг країн, зацікавлених у криптовалюті, складений BrokerChooser. Список склали, з огляду на кількість власників токенів, глобальний індекс прийняття і пошукові запити в конкретній державі.

Писали також, що в Шотландії відкрили клініку для лікування залежності від криптовалюти на базі замку Крейг. За словами терапевта Тоні Маріні, торгівля біткоїнами або іншими токенами дуже нагадує азартні ігри, змушуючи організм виділяти гормон задоволення дофамін і викликаючи "ломку".