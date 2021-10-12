Біткоїн псує життя: у Шотландії відкрили клініку для лікування залежності від криптовалюти

Терапевт Тоні Маріні запевняє, що тяга до криптовалюти дуже нагадує ігроманію. Хворобу посилюють історії про успіх майнерів і інвесторів.

У британському замку Крейг (Castle Craig) працює перша у світі клініка для лікування залежних від криптовалюти.

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Про це повідомляє портал Decrypt.

У 1988 році в замку, розташованому в 25 км від столиці Шотландії Единбурга, заснували реабілітаційний центр для всіх типів залежності. Нещодавно там з'явилося відділення для "криптозалежності", яку визнали одним із видів ігрової залежності. Програму запустив 56-річний терапевт Тоні Маріні, який у минулому й сам страждав від залежності, але 16 років тому змінив своє життя. За останній рік кількість звернень збільшилася в 10 разів.

Як стверджує лікар, по своїй суті торгівля криптовалютою дуже схожа на азартні ігри, і він стверджує, що першим виявив це. Залежність розвивається від випадкових угод і заробітку, які викликають тягу до дофаміну (гормону задоволення). З часом людина починає марити про великі виграші та страждати через часті програші, стає замкнутою чи дратівливою. У підсумку, така хвороба може довести ігромана до самогубства або скоєння злочину.

"Найбільше проблем у тих, хто займається криптовалютою, тому, що хочуть купувати різного роду речі в даркнеті, наприклад, наркотики. У підсумку, у таких людей виникає перехресна залежність і від криптовалюти, і від наркотиків", — пояснив лікар.

Із 2017 року терапевт вилікував 15 пацієнтів із криптозалежністю. Він зізнався, що найчастіше людей направляють у замок Крейг через наркоманію або алкогольну залежність, а потім у ході лікування розкриваються інші поведінкові нав'язливі ідеї, в тому числі й пов'язані з цифровими активами. У цю категорію потрапляють 8-9 із 50 пацієнтів, більшість із них у віці від 20 до 45 років, які мають хороший дохід. Хворим дозволяють курити та пити каву, але обмежують будь-які інші засоби, які викликають залежність. Навіть мобільними телефони видають всього на 2 години на тиждень.

[ + – ] Терапевт із замку Крейг Тоні Маріні

"Вони постійно розмовляють по телефону, проводять багато часу за ноутбуком, за комп'ютером, аби спостерігати, як ціни на криптовалюту ростуть і падають. І це майже синдром відміни, коли ви відбираєте в них телефон або комп'ютер; у них виникає занепокоєння, напади паніки", — поділився Маріні.

Однією з найбільших небезпек для пацієнтів лікар вважає історії про людей, яким вдалося заробити на крипті. У ЗМІ та соціальних мережах часто миготять новини про те, як хтось отримав неймовірний прибуток, але набагато рідше з'являються повідомлення про те, як хтось втратив гроші. "Прогорілі" інвестори соромляться свого провалу, а тому вважають за краще не поширюватися. При цьому є мало місць, куди залежні від криптовалюти можуть звернутися за кваліфікованою допомогою.

Одним sз пацієнтів доктора став 49-річний Ельфінстон — колишній шахтар, який стверджує, ніби купив і втратив сотні біткоїнів. За словами чоловіка, його пристрасть до написання криптовалютних графіків перемежовувалася з нумерологією та коктейлем із наркотиків: канабісу, ЛСД, грибів, амфетамінів і кетаміну. Заробивши чималі гроші в шахтах, він почав інвестувати в біткоїн у 2015 році. Через особисту травму він захопився метамфетаміном і почав втрачати гроші. У 2019 Ельфінстон виявився без роботи та без засобів.

Терапевт, що спеціалізується на залежностях, Ділан Керр дотримується іншої думки та вважає, що пристрасть до криптовалюти має не так багато спільного з пристрастями до наркотиків, алкоголю й азартних ігор. У першу чергу, криптоманію відрізняє цілодобова та безперешкодна доступність і різноманітність платформ. Замість стандартних методів лікування, таких як програма 12-ти кроків, він пропонує когнітивно-поведінкову терапію, яка дозволяє вирішувати проблеми, розбиваючи їх на складові та підбираючи стратегію для вирішення кожної окремо.

Раніше Фокус писав про 10 країн, влада яких заборонила біткоїн. Торгівля, прийом платежів або будь-які транзакції можуть привести до серйозних штрафів або кримінальної відповідальності.

Зокрема, у вересні Китай заборонив будь-які операції з криптовалютою, включаючи біткоїн. Зараз вони розцінюються як "незаконна фінансова діяльність".