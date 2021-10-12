Биткоин портит жизнь: в Шотландии открыли клинику для лечения зависимости от криптовалют

Терапевт Тони Марини уверяет, что тяга к криптовалюте очень напоминает игроманию. Болезнь усугубляет истории об успехе майнеров и инвесторов.

В британском замке Крейг (Castle Craig) работает первая в мире клиника для лечения зависимых от криптовалют.

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Об этом сообщает портал Decrypt.

В 1988 году в замке, расположенном в 25 км от столицы Шотландии Эдинбурга, основали реабилитационный центр для всех типов зависимости. Недавно там появилось отделение для "криптозависимости", которую признали одним из видов игровой зависимости. Программу запустил 56-летний терапевт Тони Марини, который в прошлом и сам страдал от зависимости, но 16 лет назад изменил свою жизнь. За последний год количество обращений увеличилось в 10 раз.

Как утверждает врач, по своей сути торговля криптовалютой очень похожа на азартные игры, и он утверждает, что первым обнаружил это. Зависимость развивается от случайных сделок и заработка, которые вызывают тягу к дофамину (гормону удовольствия). Со временем человек начинает грезить о больших выигрышах и страдать из-за частых проигрышей, становится замкнутым или раздражительным. В конечном итоге такая болезнь может довести игромана до самоубийства или совершения преступления.

"Больше всего проблем у тех, кто занимается криптовалютой потому, что хотят покупать разного рода вещи в Даркнете, например, наркотики. В итоге, у таких людей возникает перекрестная зависимость и от криптовалюты, и от наркотиков", — пояснил врач.

С 2017 года терапевт вылечил 15 пациентов с криптозависимостью. Он признался, что чаще всего людей направляют в замок Крейг из-за наркомании или алкогольной зависимости, а затем в ходе лечения раскрываются другие поведенческие навязчивые идеи, в том числе и связанные с цифровыми активами. В эту категорию попадают 8-9 из 50 пациентов, большинство из них в возрасте от 20 до 45 лет, имеющие хороший доход. Больным разрешают курить и пить кофе, но ограничивают любые другие средства, которые вызывают зависимость. Даже мобильными телефоны выдают всего на 2 часа в неделю.

[ + – ] Терапевт из замка Крейг Тони Марини

"Они постоянно разговаривают по телефону, проводят много времени за ноутбуком, за компьютером, лишь бы наблюдать, как цены на криптовалюты растут и падают. И это почти синдром отмены, когда вы отбираете у них телефон или компьютер; у них возникает беспокойство, приступы паники", — поделился Марини.

Одной из самых больших опасностей для пациентов врач считает истории о людях, которым удалось заработать на крипте. В СМИ и социальных сетях часто мелькают новости о том, как кто-то получил невероятную прибыль, но гораздо реже появляются сообщения о том, как кто-то потерял деньги. "Прогоревшие" инвесторы стыдятся своего провала, а потому предпочитают не распространяться. При этом есть мало мест, куда зависимые от криптовалют могут обратиться за квалифицированной помощью.

Одним из пациентов доктора стал 49-летний Эльфинстон — бывший шахтер, который утверждает, будто купил и потерял сотни биткоинов. По словам мужчины, его страсть к составлению криптовалютных графиков перемежалась с нумерологией и коктейлем из наркотиков: каннабиса, ЛСД, грибов, амфетаминов и кетамина. Заработав немалые деньги в шахтах, он начал инвестировать в биткоины в 2015 году. Из-за личной травмы он увлекся метамфетамином и начал терять деньги. В 2019 году Эльфинстон оказался без работы и без средств.

Терапевт, специализирующийся на зависимостях, Дилан Керр придерживается другого мнения и считает, что страсть к криптовалютам имеет не так много общего с пристрастиями к наркотикам, алкоголю и азартным играм. В первую очередь, криптоманию отличает круглосуточная и беспрепятственная доступность и разнообразие платформ. Вместо стандартных методов лечения, таких как программа 12-ти шагов, он предлагает когнитивно-поведенческую терапию, которая позволяет решать проблемы, разбивая их на составляющие и подбирая стратегию для решения каждой в отдельности.

Ранее Фокус писал о 10 странах, власти которых запретили биткоин. Торговля, прием платежей или любые транзакции могут привести к серьезным штрафам или уголовной ответственности.

В частности, в сентябре Китай запретил любые операции с криптовалютами, включая биткоин. В настоящее время они расцениваются, как "незаконная финансовая деятельность".